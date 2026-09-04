Научный журнал отозвал статью ученых, которые заявили, что нашли в пирамиде Хеопса тайные комнаты и коридоры. Они утверждали, что открыли их при помощи спутниковой томографии, однако эксперты раскритиковали этот подход, а в статье обнаружились серьезные ошибки.

Статья итальянских и британских ученых была опубликована еще четыре года назад, в октябре 2022 года в журнале Remote Sensing. В ней утверждалось, что для исследования внутреннего строения пирамиды Хеопса ученые использовали радиолокатор с синтезированной апертурой на борту итальянского спутника COSMO-SkyMed. По отраженным электромагнитным лучам ученым якобы удалось обнаружить внутри пирамиды целую сеть комнат, коридоров и туннелей.

Согласно Web of Science, на статью за эти годы другие ученые ссылались семь раз.

Статья была отозвана журналом 10 августа после того, как читатель обратил внимание редакционной коллегии на «методологические проблемы в статье».

«В соответствии со стандартными журнальными процедурами, редакционная коллегия и редсовет провели расследование, которое подтвердило серьезные методологические изъяны и статистические ошибки, которые подрывают научные выводы статьи, — говорится в заявлении редакции. — Авторы были проинформированы об отзыве и выразили свое несогласие с решением».

Профессор Лоуренс Коньерс (Lawrence Conyers) из Университета Денвера, написавший книгу о применении георадара в археологии, высказал ряд претензий к исследованию. В частности, по его словам, невозможно послать сигнал радаром с синтезированной апертурой так, чтобы он проник вглубь пирамиды, отразился от внутренних структур и был пойман датчиком на спутнике.

Авторы статьи пытались объяснить полученные данные «микродвижениями» пирамиды, или фоновым сейсмическим шумом, которые позволяют построить внутренние трехмерные изображения пирамиды. «Без разницы, какие магические свойства они используют, это просто не работает», — утверждает Коньерс. Изначально Коньерса просили отрецензировать статью, однако он отказался, заявив редакции, что не будет рекомендовать ее к публикации, пока не найдут другого рецензента, который разберется в обилии представленных в ней уравнений.