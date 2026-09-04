Депутаты Госдумы заступились за работников «Хлебозавода Балашихи», входящего в холдинг «Коломенский». На предприятии задерживают зарплату, а люди работают при 40-градусной жаре в цеху, передает корреспондент RTVI.

Депутаты от КПРФ Денис Парфенов, Алексей Куринный, Владимир Исаков и Георгий Камнев направили официальное обращение главе Роструда Михаилу Иванкову с просьбой провести проверку предприятия в части соблюдения прав работников на создание профсоюзной организации и положений об охране труда (есть в распоряжении RTVI).

Скандал на предприятии, где работники не могут добиться от работодателя создания нормальных условий труда и работают в цехах при 40-градусной жаре, длится несколько месяцев. Часть людей уже уволилась, а часть создала профсоюз, решив не выходить на смену, и в руководстве это якобы называют забастовкой, обратили внимание парламентарии.

«Сотрудники сообщают, что на предприятии отсутствует рабочая система вентиляции производственных помещений, а также горячий цех работает без систем кондиционирования. В связи с чем ряд сотрудников неоднократно заявляли отказ от работы, ввиду угрожающих жизни условий труда на предприятии», — говорится в обращении на имя главы Роструда.

В письме также указывается, что «в нарушение положений ст. 370 ТК РФ руководство компании ограничивает доступ представителей профсоюза в производственные помещения, а также регулярно задерживает выплату заработной платы с целью экономического давления на работников предприятия».

«По сообщениям представителей созданной профсоюзной организации руководство холдинга регулярно проводит общие собрания работников с целью „запугивания“ членов профсоюза и противодействия его деятельности», — отмечается также в документе.

Депутаты Госдумы просят главу Роструда «провести проверку изложенных фактов, а также соблюдения положений трудового законодательства в части реализации прав работников на создание профсоюзной организации, предусмотренных федеральным законом „О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности“, а также соблюдения положений об охране труда».

Депутат Парфенов в июле 2026 года обращался в Роспотребнадзор с информацией об экстремально высокой температуре воздуха в производственных помещениях ЗАО БКК «Коломенский». Он получил ответ за подписью замглавы ведомства Ирины Брагиной (есть в распоряжении RTVI), в котором говорится, что по результатам рассмотрения данной информации ООО «Хлебозавод Балашихи» Ногинским территориальным отделом Управления выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовано провести мероприятия по обеспечению гигиенических нормативов параметров микроклимата в помещениях в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

А 3 августа специалисты Ногинского территориального отдела Управления приняли участие в проверке, организованной Балашихинской городской прокуратурой в отношении ООО «Хлебозавод Балашихи», и выявили ряд нарушений, в том числе, касающихся превышения показателей температуры воздуха на рабочих местах. Но ситуация не изменилась, поэтому депутаты обратились к главе Роструда.