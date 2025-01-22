Издательство «АСТ нонфикшн» выпустит в феврале на русском языке книгу «Тейлор Свифт. Икона мировой музыки» о феномене популярности певицы. Автор романа — Кэти Спринкел, написавшая десятки книг о музыке, популярной культуре и мировых знаменитостях, таких как Джастин Бибер, Ариана Гранде и BTS. RTVI публикует отрывок из главы, посвященной Тейлор и ее влиянии на музыку, общество и даже политику.

Глава 7. Опора общества

Сложно представить большего защитника интересов коллег по шоу-бизнесу, чем Тейлор Свифт. Обладая непререкаемым авторитетом, она как никто другой способна добиваться позитивных перемен и влиять на решения, принимаемые в индустрии.

Когда цифровые технологии начали наступление на музыкальный бизнес, и непрозрачные алгоритмы стриминговых сервисов стали лишать исполнителей значительной части дохода, Тейлор написала материал в «Wall Street Journal». «Музыка — это искусство, а настоящее искусство — ценность и редкость. Важные и редкие вещи всегда в цене. А за ценные вещи нужно платить. Я не считаю, что музыка должна быть бесплатной», — гласит отрывок из этого материала.

Она забрала у «Spotify» право на весь каталог своей музыки. «Я не собираюсь класть труд всей своей жизни на алтарь сомнительного эксперимента, который не способен обеспечить авторов, продюсеров, артистов и создателей музыки достойной компенсацией», — поделилась она с «Yahoo». Подобная акция протеста против серых стриминговых схем возымела эффект. Так, например, компания «Universal» (на минуточку, один из трех крупнейших лейблов США) позволяет всем своим артистам отказывать стримингам в трансляции своих новых альбомов в первые две недели после выхода. Это дает им возможность заработать больше через продажи альбомов на физических носителях.

Всего через 24 часа после того как Тей опубликовала пост в поддержку кандидатов от Демократической партии и закона «О равенстве» — ее самое первое публичное политическое заявление, — портал vote. org заявил о массовом росте числа зарегистрировавшихся на голосование — около 65 тысяч новых избирателей за один день. Это явление назвали «Эффектом Тейлор Свифт».

Помимо прочего, Свифт поддерживает исполнителей различными спо-собами, продвигая их творчество. Всегда голодная до музыки, Тейлор дала дорогу на большую сцену десяткам «друзей по туру», среди которых — группа Haim, Фиби Бриджерс и Камила Кабельо. Артистка считает важным обращать дополнительное внимание на свое окружение, определяя своих коллег по сцене как своего рода сестринство. «Женщины, добившиеся успеха в музыкальной индустрии, призваны мотивировать, бросать вам вызов, вдохновлять и одновременно держать в тонусе», — говорила Тейлор «Time» в 2014 году. Однако Тей заботится не только о девушках. Она явила миру Эда Ширана, Шона Мендеса, Вэнса Джоя и многих других, чей незаурядный талант она безошибочно вычислила в самом начале их карьеры.

Что не менее важно, мисс Свифт никогда не забывала и о своих правах, последовательно отстаивая собственные интересы. Девушка смело выступает против сексизма в индустрии и твердо стоит на своем, если считает это необходимым. В песнях «The Man» и «Miss Americana & the Heartbreak Prince» она безжалостно высмеивает двойные стандарты, но наивно думать, что только ими исчерпывается ее отношение к этой проблеме. Неприятие сексизма красной нитью проходит через все ее творчество. Тей остра на язык и мгновенно выставляет дураками репортеров, которых интересует только ее личная жизнь, кому из бывших посвящена та или иная песня, планирует ли она завести детей. «Они… говорят: „Ох, знаешь, она просто пишет песни про бывших“. Я нахожу такой взгляд чрезвычайно сексистским. Никто не додумается сказать так про Эда Ширана или Бруно Марса. Каждый из них пишет стихи о бывших или посвящает их настоящим. Они раскрывают перед нами свою личную жизнь, но никто не поднимает на их счет красные флаги», — посетовала Тейлор в разговоре с «2DayFM».

Свифт последовательно оспаривает идею, что феминизм — это неприличное слово. «Мы с самого рождения впитываем мизогинию», — говорила Тейлор в декабре 2015 года журналу «Maxim». — «Для меня феминизм — одно из самых важных движений, к которому я принадлежу. По сути, „феминизм“ — это еще одно слово, напоминающее о равноправии и равенстве. Мужчину, что открывает в своем творчестве чувства и предстает перед обществом с уязвимой стороны, мы называем смельчаком. Но стоит женщине поделиться своими чувствами, так ее сразу начинают клеймить за излишнюю откровенность и нытье»

Многие годы средства массовой информации тщетно пытались подвергнуть Свифт критике. «Многие пытаются пренебречь успехом женщин в нашем деле, и когда я осознала это, во мне что-то перевернулось. Я стала кривым отражением своих недоброжелателей, делая именно то, что, по их мнению, у меня бы никогда не получилось», — говорила Тейлор в 2019 году. Когда она взяла «Грэмми» в номинации «Альбом года» за пластинку Fearless, критики заявили, что это не она пишет все эти песни. В пику им альбом Speak Now был написан без единого соавтора. Когда недоброжелатели заявили, что артистка меняет бойфрендов как перчатки, она «на долгие годы» завязала со свиданиями. Когда на нее обрушились с критикой, что в ее творчестве нет ничего от кантри, Свифт полностью перезапустила карьеру, записав чистый поп-проект.

Тейлор открыто проживает свои эмоции и никогда не ограничивает себя в экспрессивном творчестве. Но говорить о своих политических взглядах гораздо труднее. Сообщество кантри-музыкантов всегда готово напомнить ей о Dixie Chicks, которым пришлось уйти со сцены после нелестных комментариев о действующем президенте Джордже Буше-младшем. «Главная мантра любого кантри-музыканта: „Не навязывай никому свои политические взгляды“.. Эта установка буквально выжжена на каждом из нас», — говорит Свифт в фильме «Мисс Американа», снятом для того, чтобы девушка смогла объяснить свое молчание в вопросах политики колоссальным давлением со стороны лейбла, близких людей и даже членов семьи.

«Я должна быть на правильной стороне истории», — говорила Тейлор. Свой самый первый политический пост в социальных сетях она посвятила критике Марши Блэкберн, кандидатки в Сенат от штата Теннеси, за ее расистскую и мизогинную политику. Вопреки предсказаниям скептиков, число поклонников Свифт не сократилось. Наоборот, этот пост вызвал рост числа зарегистрировавшихся избирателей. И хотя Блэкберн выиграла политическую гонку, Тейлор обозначила свою позицию и последовательно ее утверждает.

«Я буду любить блестки и продолжать борьбу. Я буду носить розовое и высказываться на политические темы. Одно другому не мешает», — слова Тей из фильма «Мисс Американа»

Тейлор не переживает, что ее усилия по защите равноправия оценили далеко не все. На протяжении всей творческой карьеры она то и дело сталкивалась с осуждением, но никогда не опускала руки. «Очевидно, что когда ты однозначно выступаешь за или против чего-то, то наивно ожидать, что тебя поддержат абсолютно все», — говорила Тейлор «Variety» в 2020 году. — «Но только так ты и становишься смелым. Когда я поняла это, мой образ жизни значительно изменился».