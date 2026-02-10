Аналитики музыкального сервиса «КИОН Музыка» зафиксировали резкий рост популярности треков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Согласно исследованию, за период с 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года количество прослушиваний таких композиций увеличилось на 135% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Наиболее активно этот контент слушают женщины и самая юная аудитория — пользователи до 18 лет.

Лидером по числу прослушиваний стал ностальгический хип-хоп-трек «Ворона» в исполнении AI-артистов Кэнни и МС Дымка, захвативший внимание пользователей соцсетей. Вторую строчку рейтинга заняла песня «Советский Союз», выпущенная от имени виртуального исполнителя Керсари. Замыкает тройку лидеров AI-певица Alena с композицией «Ярмарка судеб». Также в топ-10 вошли новая версия классической «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich, треки «Это Радио» и «На мурмулях», а также несколько песен digital-артистки Алёна.exe.

Исследование выявило и особенности аудитории, которая чаще всего возвращается к прослушиванию AI-треков. Среди тех, кто повторно запускает такие песни, преобладают женщины (26% против 21% мужчин). По возрастным группам лидируют слушатели младше 18 лет — 40%. Далее следуют пользователи 18-24 лет (30%) и 25-34 лет (28%). Менее активны в этом сегменте аудитория старше 35 лет.

«AI-треки все чаще попадают в чарты. Это связано и с увеличением их количества в целом, и с незамысловатостью исполнения, которое нередко заигрывает с народными мотивами, облегчающими восприятие песен», — прокомментировал тренд директор «КИОН Музыка» Даниил Крючков. При этом он подчеркнул, что сервис продолжает фокусироваться на поддержке реальных музыкантов, чей талант формирует устойчивые сообщества ценителей.

Аналитики также отметили расширение жанрового разнообразия в топах AI-музыки. Наиболее быстрорастущим направлением за исследуемый период стал рок, однако в целом чарты демонстрируют широкий спектр стилей — от поп-музыки и хип-хопа до треков с фольклорными мотивами. Рост популярности данного сегмента отражает общемировой тренд на интеграцию искусственного интеллекта в креативные индустрии, где технологии становятся новым инструментом для создания контента, быстро набирающего аудиторию.