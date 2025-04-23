Десятая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) состоится 2-5 июня 2025 года в Нижнем Новгороде. RTVI делится подробностями тематической деловой программы.

Экосистемным треком деловой программы станет «Экономика данных», также дискуссии будут посвящены импортозамещению, промышленной цифровизации, искусственному интеллекту, ИТ-кадрам и международному технологическому сотрудничеству.

«Конференция ЦИПР продолжает развивать международное сотрудничество и способствовать диалогу между странами. Мы рады, что в дискуссиях активно участвуют и иностранные гости, и диалог между участниками глобального рынка открывает новые возможности для роста и развития для взаимовыгодного партнерства», — прокомментировала директор конференции Ольга Пивень.

Деловая программа ЦИПР-2025 включает 6 основных тематических треков, раскрывающих различные аспекты цифровизации, а также дополнительный спецтрек по ИИ, который будет сфокусирован на разработке и внедрении решений на основе технологий машинного обучения.

ЦИПР. Экономика данных: экосистемный трек программы, в рамках которого участники обсудят возможности нацпроекта «Экономика данных» в различных промышленных сферах.

ЦИПР. Бизнес: трек участников цифрового рынка, посвященный цифровой трансформации различных отраслей экономики, лидерству в промышленных технологиях и актуальным бизнес-стратегиям. Среди ключевых тем — системное внедрение перспективных цифровых технологий.

ЦИПР. Техлидерство: стратегический трек технологий и продуктов цифровизации завтрашнего дня. В этом треке участники обсудят, какие из технологий и программ импортозамещения способны стать конкурентоспособными на глобальных рынках и на что сделать ставку в своем бизнесе.

ЦИПР. Кибербезопасность: трек, охватывающий ключевые аспекты противодействия киберпреступности.

ЦИПР. Кадры: практический трек, посвященный развитию кадрового потенциала в цифровой индустрии. Трек сосредоточен на формировании и развитии ключевых компетенций для работы в эру высоких технологий.

ЦИПР. Black: трек, сфокусированный на взаимосвязи цифрового развития и жизни человека. Объединит серию дискуссий, посвященных обратной стороне технологий и их влиянию на общество и человеческие взаимоотношения.

Отдельное внимание будет уделено развитию международного сотрудничества со странами БРИКС, ЕАЭС и ШОС. В рамках деловой программы состоятся сессии, формируемые в партнерстве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Участники обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества на глобальном рынке, инструменты продвижения технологических проектов и цифровых экосистем, а также взаимодействие в области искусственного интеллекта и цифрового управления городами.

Помимо деловой программы, участники смогут посетить выставочную экспозицию с технологическими новинками от российских и иностранных компаний, а на территории «Нижегородской ярмарки» и молодежного центра «Высота» состоится молодежный технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Также на «полях» ЦИПР пройдет Глобальный цифровой форум.