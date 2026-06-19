«Ура, каникулы!» — это чувство, знакомое каждому с детства. Но для взрослых оно оборачивается осознанием, что это время больше никогда не вернется. В галерее Culture в Ростове-на-Дону открылась коллективная выставка «Больше не будет», которая продлится до 31 августа. В экспозиции собраны работы 21 художника из разных регионов России. Куратор Виктория Мизиано и основательница галереи Валерия Бармина рассказали RTVI, как из 400 заявок отбирали участников, почему инсталляция Ксении Драныш стала смысловым центром и что в проекте оказалось для них самым личным.

— Сколько заявок вы получили через опен-колл, и по каким критериям отбирали работы? Сколько художников в итоге вошло в проект, и как для вас складывался финальный состав участников?

— Сложно точно оценить количество заявок, так как у нас одновременно шли два опен‑колла — на выставки «Переменная облачность» о женском опыте и «Больше не будет» о ностальгии по детству и каникулам. Оба эти проекта стартовали в галерее Culture: один в марте, другой — в июне. Отклик на обе темы был огромный — порядка четырехсот писем с заявками. Критериями для отбора стали соответствие кураторской концепции и общий уровень практики художника. Я всегда обращаю внимание на совокупность образования и выставочной истории. С отбором мне помогала моя ассистентка куратора Александра Друзина, за что ей сердечное спасибо; одна я бы не справилась с учётом загрузки на других проектах. В итоге в экспозицию «Больше не будет» вошли работы двадцати одного художника, четырнадцать из которых попали в проект через опен‑колл. Ещё семь авторов выставки участвуют в ней по приглашению. Часть работ создавалась художниками специально для нашего проекта.

— Были ли среди присланных работ такие, которые неожиданно задали направление всей выставке?

— На выставке есть зал, посвящённый снам о детстве, или детским снам, а также присущим этому периоду страхам, чувству соперничества, одиночеству, надежде — самым разным переживаниям ребёнка. Я бы сказала, что этот зал «собирает в одно» эффектная инсталляция Ксении Драныш «Прорастание сна» — работа не только визуально сильная, но и заключающая в себе глубокую концептуальную идею. Это работа о том, как переживания и впечатления ребёнка обрабатываются и «прорастают» во сне — в опыт, в представления, которые останутся на всю жизнь. Ведь что может быть более плодородной почвой для образов, чем детское подсознание?

— Как вы работали с таким количеством художников, чтобы сохранить ощущение цельного высказывания?

— Мне хотелось передать неуловимое, ностальгическое ощущение «ура, каникулы», которое испытывают взрослые люди в первые летние дни. Это такой флешбэк с последующим пониманием, что, увы, каникулы остались в прошлом. С самого начала я сознавала, что придётся собирать экспозицию по одной работе от автора. В конечном итоге нам даже повезло: нашлось несколько художников с сериями произведений, подходящими по теме. Я очень благодарна галерее Culture за высочайший уровень профессионализма — они взяли на себя всю логистику проекта, от Москвы и Санкт‑Петербурга до Алтайского края. Моей отдельной радостью было понимать, как много авторов интересует наша тема, и видеть, как множество частных высказываний о детстве формируют некое универсальное, понятное каждому.

— Насколько для вас важно, что в проекте участвуют художники из разных регионов — меняет ли это оптику выставки?

— Участие авторов в наших выставочных проектах со всех регионов страны — это основная концепция галереи. Мы не работаем только с локальными художниками, а развиваем культурную локальную среду и формируем насмотренность у ростовской публики. Галерея работает как медиатор между региональной сценой и федеральным арт‑полем.

— Что для вас в этой выставке оказалось самым личным?

— Осознание того, что этого времени больше не будет, но навсегда останутся те самые тёплые воспоминания из детского прошлого.

— Как вы думаете, почему тема детства и «каникул» так легко откликается у зрителей?

— Потому что каждый взрослый был ребёнком. И все мы в душе остались детьми. Детство — это самая прекрасная пора в жизни человека, и детские воспоминания — самые сильные. Именно в детском возрасте формируется наш характер и личность. Этот проект не может не откликнуться. Эта выставка — о наших воспоминаниях, о самом прекрасном и беззаботном времени — летних каникулах. Летние каникулы мы все ждали одинаково: с восторгом, с счастьем и с захватывающим предвкушением свободы.