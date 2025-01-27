Ретроспектива фильмов Дэвида Линча, выставки современного искусства, притча о печнице с Крайнего Севера, военная драма о холокосте, байопик от Джонни Деппа о Модильяни, новый Фильм Озона с шокирующим убийством в центре сюжета и показы космической анимации. Куда сходить на неделе с 27 января по 2 февраля в Москве, — рассказываем в материале RTVI.

«Что скрывает Ирен?»

30 января в российский прокат выйдет фильм «Что скрывает Ирен?», основанный на реальных событиях. Действие картины происходит в Польше 1942 года, когда начинаются погромы. Экономка Ирен видит, что ее соседи становятся жертвами жестокости, и решает рискнуть всем ради спасения людей, оказавшихся в безвыходной ситуации. Вскоре она укрывает целую группу из 12 евреев в доме офицера, рискуя быть арестованной и казненной за свое мужество.

Ретроспектива фильмов Дэвида Линча

В Центре «Зотов» проходит ретроспектива фильмов режиссера Дэвида Линча. Зрителям покажут такие выдающиеся картины как «Шоссе в никуда», «Голова-ластик» и «Твин Пикс: Сквозь огонь». Также 30 января и 2 февраля пройдут показы документального фильма 2007 года «Линч», посвященный жизни режиссера, его творческому пути и художественному взгляду.

«Грани восприятия»

Галерея «Сабстанция» представит 30 января персональную выставку мультидисциплинарной художницы Ольги Кротовой «Грани восприятия» под кураторством Александры Берзэ. Проект-исследование посвящен проблеме доступности восприятия искусства, как для людей с ограниченными возможностями зрения, так и для обычных зрителей. В рамках экспозиции также будет впервые показано панно, созданное в ходе резиденции в Центре художественного производства «Своды».

«Что случилось осенью»

В российском прокате уже идет новый фильм Франсуа Озона «Что случилось осенью». Это история начинается как пастораль — главной героине Мишель уже за шестьдесят, она живет в уютном домике в деревне и ходит с подругой в лес собирать грибы. Однако за внешним благополучием скрывается множество не самых приятных тайн. Когда к Мишель приезжает дочь Валери, между ними то и дело вспыхивают конфликты. Ситуация особенно обостряется, когда грибы, собранные Мишель, оказываются ядовитыми. Валери и так не хотела общаться с матерью и оставлять ей на каникулы своего сына, а теперь у нее есть для этого более веская причина. Мишель готова пойти на что угодно, лишь бы вернуть внука.

«Это случилось сегодня»

В галерее ART&BRUT проходит персональная выставка художницы Аси Мотиной «Это случилось сегодня». Концепция экспозиции строится на принципе прогулки по знакомому району, где, казалось бы, ничего не происходит. Вот уже целую неделю — вторник: все те же люди, тот же маршрут, но Ася ощущает нечто таинственное, что скрывается буквально за углом: в городском пруду, в арках между подъездами или в отражениях офисных окон.

«Моди: Три дня на крыльях безумия»

Фильм Джонни Деппа, снятый к 140-летию со дня рождения Амадео Модильяни, выйдет в российский прокат 30 января. В центре сюжета — молодой Модильяни, который в 1916 году приезжает в Париж. Амбициозный художник окунается в пучину богемной жизни, надеется понравится критикам и коллекционерам, чтобы продать свои работы, но терпит неудачу. От отчаяния Моди даже хочет завершить карьеру, но в город вот-вот пребудет самый влиятельный коллекционер Европы.

Cube.Moscow

В пространстве Cube.Moscow открылись 12 новых выставок современного искусства. Самый крупный проект под названием «Кабинет галериста» представила галерея PA Gallery. На выставке показали объекты из личных собраний владельцев галереи, а экспозиция представляет собой линию времени, где можно проследить за тем, как менялись предпочтения коллекционеров и творчество независимых художников.

Также в пространстве можно увидеть новые персональные выставки Кати Рыбловой, Дмитрия Булныгина, Владимира Курдюкова, Маргариты Гущенец, Радмилы Мигулиной, Гора Чахала, Sasha Look, Марии Буглак и китайской художницы Цуй Е Е. Гости пространства смогут также увидеть совместный проект Никиты Ходака и Евгения Малышева, натюрморты Виктора Пономаренко и литографии Сальвадора Дали из серии Les diners de Gala («Ужин с Галой»).

«Живые алгоритмы»

30 января VS Gallery откроет персональную выставку художника-резидента галереи Данила Карамушкина «Живые алгоритмы», иллюстрирующую то, как математические решения переплетаются с философскими размышлениями о природе бытия. В экспозиции будет представлено свыше 30 объектов, созданные путем математического программирования.

В своем искусстве Данил Карамушкин исследует глубокую взаимосвязь математики и материальности. В цифровых композициях он использует строгие алгоритмы, чтобы создавать сложные паттерны, которые служат отправной точкой для его скульптур. Этот процесс открывает новую грань симбиоза программирования и классических методов работы со скульптурой, где холодный расчет, присущий математическим вычислениям, сосуществует с теплотой и природной текстурой керамического материала.

«Небывальщина»

1 и 2 февраля в «Зотов.Кино» пройдут специальные показы в рамках кураторской кинопрограммы «Небывальщина». Зрителям покажут анимационные фильмы о космическом и небывалом — «Летающий пролетарий», «Голубой метеорит», «Он не может жить без космоса», «Тайна третьей планеты», а также картину Сергея Соловьева «Дом под звездным небом» о том, как семья академика пытается защитить себя и свой дом от нечисти.

«Ветер крепчает»

В российских кинотеатрах продолжают показывать культовую драму Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает». По сюжету мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко.

«Агния»

30 января в «Зотов.Кино» пройдет специальный показ фильма «Агния», после которого состоится обсуждение с режиссером картины Павлой Стратулат и актрисой Евгенией Громовой, исполнившей главную роль. Сама лента рассказывает историю одинокой печницы Агнии, которая живет в далеком северном городе в аварийном доме вместе с маленьким сыном. Пока жители дома замерзают, чиновники ничего не предпринимают. Тогда Агния вместе с остальными жильцами отправляется к кандидату в меры городка, он же обещает помочь, но просит Агнию построить для него русскую печь.