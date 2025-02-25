В Центре «Зотов» проходит новая выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро», которая через призму отношений двух выдающихся художников рассказывает об искусстве начала двадцатого века. Матюшин и Гуро прожили вместе всего лишь около десяти лет, но эта декада стала невероятно важно и для их творчества, и для их любви. Они стояли у истоков самого направления, стали основателями его органической ветви, экспериментировали в области синтеза искусств и оказали влияние на многих современников.

Выставка поделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом из них будет находиться комната для прослушивания музыкальных произведений Михаила Матюшина, отражающих тему раздела. Также в экспозиции можно будет проникнуться пронзительной лирикой Елены Гуро благодаря авторскому чтению стихотворений от художницы Вари Павловой (Lisokot).