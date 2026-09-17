Мадонна откроет церемонию MTV Video Music Awards 2026 года. Это будет ее первое живое выступление на премии за 23 года. Об этом сообщили MTV и CBS.
В последний раз певица выходила на сцену VMA в 2003 году. Тогда она открывала шоу вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мисси Эллиотт, исполнив попурри из «Hollywood», «Like a Virgin» и «Passenger». Возвращение на VMA приходится на особенно удачный для певицы год. Она лидирует среди всех артистов с 11 номинациями, среди которых «Артист года», «Видео года» за «Confessions II — The Film» и «Песня года» за «Bring Your Love», записанную с Сабриной Карпентер. По числу номинаций Мадонна обошла Тейлор Свифт, у которой их девять, а также Ариану Гранде и Карпентер, получивших по семь.
Мадонна возглавляет список номинантов VMA в третий раз. В 1990 году она получила девять номинаций за «Vogue», в 1998-м — еще девять за «Ray of Light» и «Frozen». Всего за карьеру Мадонна одержала 20 побед на VMA, включая Video Vanguard, и получила более 80 номинаций.
Поводом для возвращения стал и новый альбом. В июле Мадонна выпустила «Confessions II» — 15-ю студийную пластинку и продолжение «Confessions on a Dance Floor» 2005 года. Альбом дебютировал на первой строчке Billboard 200.
История певицы на VMA началась на самой первой церемонии в 1984 году: она исполнила «Like a Virgin», появившись из огромного свадебного торта в свадебном платье. В 1986-м Мадонна стала первой сольной исполнительницей, получившей награду Video Vanguard. Затем были «Express Yourself» в 1989-м, «Vogue» в 1990-м и «Bye Bye Baby» в 1993-м. В 2021 году она появилась на сцене без анонса, чтобы отметить 40-летие MTV.
Церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Ведущим заявлен Снуп Догг.