Спектакль автора «Шапито-шоу», выставки в Cube.Moscow, зимняя экспозиция и «Малышки 18:22». Куда сходить с пятницы по воскресенье в Москве — в материале RTVI.

13 новых выставок в пространстве арт-платформы Cube.Moscow

С 23 декабря 2023 по 18 января 2024 в большом выставочном зале пройдет коллективная выставка «Оливье», в которой приняли участие галереи-резиденты Cube.Moscow. Для новогоднего проекта именитые художники и начинающие авторы подготовили более 150 арт-объектов, среди них — графика, живопись и скульптура, коллажи, панно. На выставке «Ёлочка, гори!» представлены арт-объекты и огнетушители, апсайкл которых сделали знаменитые российские авторы, такие как Кирилл КТО и Гоша Острецов. Также в Cube.Moscow представлены еще 11 выставок в галереях-резидентах.

Спектакль Сергея Лобана

Режиссер фильмов «Шапито-шоу» Сергей Лобан представит свой спектакль «Дело техники». Постановка представляет собой нечто среднее между технической презентацией, перформансом и эстрадным шоу с элементами стендапа: роль ведущего исполняет стендап-комик Михаил Кострецов. «Это истории о том, как сложно быть человеком. Ты должен постоянно что-то изобретать, чтобы оставаться собой», — говорит Лобан о сюжете. Планируется 13 бесплатных показов, который пройдут в Доме Культуры «ГЭС-2» с 23 декабря по 7 января.

«Зима, и всё опять впервые»

В Фонде «Екатерина» до 4 февраля проходит выставка «Зима, и всё опять впервые», где представлены работы выдающихся фотографов и художников, посвященные снежному времени года. Например, в экспозиции представлена знаменитая инсталляция Александра Бродского «Шарманка» — огромный снежный шар с типовыми панельками внутри. Также на выставке представлены зимние работы Павла Пепперштейна, Франциско Инфанте, Марии Сафроновой и многих других современных авторов.

«Кубок созвучий. По направлению к Розановой»

В Доме Культуры «ГЭС-2» продолжается выставка «Кубок созвучий. По направлению к Розановой», посвященная авангардистке Ольги Розановой и переосмыслению ее творчества современными художницами. Проект предлагает обнаружить не визуальные рифмы, а созвучия, тонкие и зыбкие параллели между разными временами, жанрами, медиумами, между живописью и поэзией.

В частности, на выставке представлена инсталляция «Парадный портрет принцессы» группы из Сибири «Малышки 18:22». Также знаменитые томские художницы Ника и Аксинья Сарычевы презентовали свой перфоманс гостям новогоднего ужина Cosmoscow, организованным в ресторане Historia при поддержке Сбера и MR Private. На вечере присутствовали Ольга Свиблова, Зельфира Трегулова, Маргарита Пушкина, Алиса Прудникова, Алина и Константин Крюковы, а также другие представители московских художественных галерей.