13 марта кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпустит в российский прокат новый фильм с лауреатом премии «Оскар» Киллианом Мерфи в главной роли. Картина была удостоена приза Берлинского кинофестиваля.

Драма «Мелочи жизни» — экранизация одноименного романа ирландской писательницы Клэр Киган. Книга, номинированная на Букеровскую премию, рассказывает о нескольких днях из жизни Билла, обыкновенного жителя небольшого ирландского городка. Главный герой — простой, честный человек, который любит свою семью и работу. Ему не дает покоя то, что он увидел возле церкви однажды. Он не может перестать думать о нечеловеческой жестокости, которую применяют местные монахини к послушницам, отправленным «на перевоспитание». Однако стоит мужчине что-либо предпринять и попытаться защитить тех, кто страдает от рук священнослужителей, под угрозой оказывается семья главного героя.

В качестве режиссера фильма выступил Тим Милантс, известный широкому зрителю прежде всего своей работой над популярным сериалом «Острые козырьки», где также играл Киллиан Мерфи. За работу над фильмом исполнительница роли монахини Эмили Уотсон получила «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.

Генеральными продюсерами фильма выступили Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и сам Киллиан Мерфи, который стал движущей силой проекта. Это первый полный метр в его продюсерской карьере и первый, выпущенный его новой компанией — Big Things Films.