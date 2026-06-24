«Группа ЦУР» (Центр управления репутацией) провела исследование «Репутационный индекс юстиции — 2026», в котором ранжировала самые громкие судебные процессы за период с мая 2025 по середину 2026 года по их влиянию на репутацию бизнеса и «правила игры» в экономике. Главный вывод авторов: волна деприватизации и национализации частных активов в России не сворачивается, а меняет механику — от пересмотра приватизации 1990-х к антикоррупционным и антиэкстремистским искам.

Аналитики оценивали каждое дело по пяти стратегическим направлениям — GR, PR, маркетинг, IR (отношения с инвесторами) и внутренние коммуникации — по четырехбалльной шкале, добавляя отдельный балл за «громкость» в СМИ и соцсетях. По сумме баллов кейсы разделили на три группы: «стратегические» (оценка выше 12), «резонансные» (9—12) и «нишевые» (0—8). Значимость дел оценивали 20 экспертов — юристы, пиарщики, маркетологи и инвестиционные аналитики; медиаполе анализировали по данным «Медиалогии» и Brand Analytics.

Верхние строчки индекса заняли дела, которые, по мнению авторов, переписали базовые нормы защиты собственности. Максимальную оценку (17 баллов) получили иск ВТБ к «Ситроникс Ай Ти» о пересмотре твердой цены контракта из-за отмены льгот по НДС и дело АО «Макфа», перешедшего под контроль государства и затем проданного структурам Россельхозбанка. По 15 баллов набрали иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на €200 млрд, уголовное дело основателя «Русагро» Вадима Мошковича, в рамках которого государство национализировало агрохолдинг (прокуратура оценила активы более чем в 500 млрд рублей), национализация кондитерского холдинга KDV Group Дениса Штенгелова (около 497 млрд рублей) и солидарное взыскание 249,6 млрд рублей с экс-руководства «Рост Банка» по иску банка «Траст».

В категорию «резонансных» авторы отнесли деприватизацию заводов группы ЧЭМК, конфискацию производителя ПВХ «Саянскхимпласт», изъятие у Дмитрия Каменщика аэропорта Домодедово, дело золотодобывающего холдинга «Южуралзолото», налоговые споры обувного ритейлера Zenden с ФНС и процессы вокруг активов Алексея Хотина. «Нишевыми» признаны коммерческий спор Ozon Банка с производителем мороженого «Русский холод» и корпоративный конфликт вокруг Wildberries между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком.

Отдельный раздел исследования посвящен новой логике изъятия активов. Авторы напоминают, что 10 июня 2026 года президент подписал закон о десятилетнем пресекательном сроке давности по приватизационным спорам (новая редакция статьи 217 ГК). Этот «предохранитель», по оценке ЦУР, снизил риск претензий к сделкам 1990-х, но не остановил огосударствление экономики: вектор сместился в антикоррупционную и антиэкстремистскую сторону, на которую новые сроки давности не распространяются. Среди новых триггеров «непрямой» национализации исследователи называют налоговое дробление бизнеса, картельные сговоры, экологические нарушения и прошлую госслужбу или депутатство бенефициаров.

Бизнесу авторы рекомендуют сместить фокус юридического аудита со старой приватизации на текущий комплаенс, проверить структуру владения на наличие публичных должностных лиц и перестроить публичное позиционирование — от образа «успешного частного бизнеса» к роли «социально-стратегического» актива, полезного государству.

«Репутационный индекс юстиции — 2026» будет представлен 25 июня в оде Петербургского международного юридического форума.