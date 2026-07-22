В Сытном дворе музея-заповедника «Коломенское» открылась выставка «Под покровом Боголюбской. Путь надежды», посвященная столетней истории реставрации иконы «Богоматерь Боголюбская» — одного из важнейших памятников домонгольской Руси. Экспозиция будет работать до 28 февраля 2027 года. Об открытии рассказали на сайте «Мосбилет».

Икона «Богоматерь Боголюбская» связана с владимирским князем Андреем Боголюбским. По преданию, в конце 1150-х годов на пути из Вышгорода во владимиро-суздальские земли ему явилась Богородица. Князь повелел написать образ так, как он его увидел: в полный рост с воздетыми в молитве к Спасителю руками. До 1722 года икона находилась в церкви Рождества Богоматери в Боголюбове. На протяжении веков святыню неоднократно обновляли, а слои лака и красок постепенно скрыли ее подлинный облик.

В 1918 году за спасение образа взялась комиссия под руководством художника и реставратора Игоря Грабаря. Специалисты сняли золоченый оклад и обнаружили, что икона находится в критическом состоянии. Им удалось укрепить левкас и красочный слой, расчистить утраты и восстановить доску. В послевоенное время памятник около двух десятилетий находился на реставрации в московских мастерских. Завершающие работы прошли в 2009—2016 годах во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

Сегодня Боголюбская икона Божией Матери хранится в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. На выставке в «Коломенском» представлено около 200 экспонатов: копии и прориси иконы, уникальные фотографии, графические произведения и памятники иконографии Богоматери из коллекций музея-заповедника, «Иконотеки А.Н. Овчинникова» и частных собраний. Среди них — редкие цветные снимки иконы 1918 года из архивов Третьяковской галереи и прориси сохранившегося слоя живописного изображения.

Заместитель директора музея-заповедника «Коломенское» по экспозиционно-выставочной деятельности Наталия Горькова отметила: «Гости узнают, в каком контексте зарождался этот памятник XII века, как появилась традиция почитания Богоматери на Руси и почему это так важно для русского человека».

Художник-реставратор Александр Горматюк, завершивший реставрацию иконы, рассказал: «Когда в 2009 году началась реставрация, икона находилась в таком плохом состоянии, что решили работать прямо на месте, во Владимире. Впервые мы использовали метод трехмерного сверхточного сканирования, а компьютерная томограмма позволила проанализировать структуру живописи послойно. На некоторых участках наблюдалось свыше 20 слоев более поздних вмешательств».

По словам Горматюка, современное оборудование позволило удалить поздние наслоения и раскрыть оригинальный образ XII века, каким его видел князь Андрей Боголюбский. Это, по его словам, можно назвать настоящим чудом. Экспозиция также включает инсталляцию шатра, в котором князю явилось видение, и документальный фильм «Боголюбская. Спасти и сохранить» 2024 года.