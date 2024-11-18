Девятый Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) состоится с 24 ноября по 1 декабря. В программе этого года 50 кинопоказов картин из 11 стран.

Открытие кинофестиваля пройдет в киноцентре «Октябрь», где покажут оскароносный фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов». Также в ходе церемонии вручат специальный Приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему» и Почётный приз за вклад в развитие еврейского кинематографа.

Председателем жюри стал российский кинорежиссёр и сценарист Алексей Герман-младший. В состав коллегии основного конкурса вошли киновед, отборщик Ситора Алиева; актриса Софья Лебедева; продюсер и сценарист Роман Кантор. Среди членов жюри конкурса документального кино: продюсер Ольга Ерофеева-Муравьёва; куратор кинопроектов Полина Прибытько; режиссёр-документалист Иван Власов. Короткометражные проекты оценят актёр Владислав Ценёв; художник по костюмам Анна Кудевич; куратор кинопроектов и киновед Сергей Дёшин.

«Фильмы этого года задают много сложных, неудобных вопросов: например, что важнее — безукоризненное соблюдение традиций или отношения между людьми? Что значит осознанно выбирать религию? Как справиться со старыми обидами ради будущего семьи? Готовых ответов на эти вопросы нет, но мы приглашаем каждого гостя и участника фестиваля к открытому обсуждению, глубокому и трепетному взгляду на разные вещи», — отметил президент ФЕОР, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, председатель Попечительского совета МЕКФ, раввин Александр Борода.

В программу основного конкурса вошли драма Майи Кениг «Млечный путь» о матери-одиночке; семейная трагикомедия Адама Брайера «Всё о Левковичах» о преодолении поколенческих разногласий; биографическая драма Финна Тейлора «Проспект гигантов», в которой дружбе «все возрасты покорны»; пронзительный фильм Марко Кармела «Аругам Бей» о путешествии, меняющем жизнь; музыкальная комедия Дэниела АМ Розенберга «Не кошер», где певица-неудачница ищет свой жизненный путь; историческая драма Марко Беллоккьо «Похищенный» об отчаянной попытке сохранить семейную память и вернуться к корням.

В программе документального кино зрителям покажут картину «Жили здесь» о проекте «Столперштейн», посвящённом памяти жертв нацизма; фильм «999: Забытые девушки» о судьбах депортированных в Освенцим женщин; израильский проект-исследование жизни ультраортодоксальной пары и их сына с расстройством аутистического спектра «Втроём»; киноленту «Зови меня танцором» о талантливом танцоре из Мумбаи; картину «Между камнем и цветком» о семейном исследовании Джини Милгром; американо-чешский фильм «Фиоретта» про миссию Рэнди Шёнберга — поиск произведений искусства, похищенных нацистами.

Завершит киносмотр французская комедия Ноэ Дебре «Хороший мальчик». В истории о маленькой семье сына и матери, оказывающихся последними евреями в пригороде, комическое соседствует с лирикой, а пугающий выход из зоны комфорта оборачивается путём к большому счастью.

Площадками МЕКФ в этом году станут киноцентр «Октябрь», ГУМ Кинозал, Центр «Зотов» и Еврейский музей и центр толерантности.