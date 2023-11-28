Институт развития интернета (АНО «ИРИ») провел на Конгрессе молодых ученых в Сочи сессию «Scicomm: Что получается, когда объединяются ученые и креативщики?». По итогам встречи было объявлено, что в разработке находится порядка 30 проектов о науке.

По данным «ИРИ», уже запущенные онлайн-проекты ИРИ «Наука для всех», «Страсти по грантам», «Ньютон для чайников» и «Отнаучим» набрали более 30 миллионов просмотров в соцсетях.

«Мы сформулировали ряд целей, которые бы задавали тренд на популяризацию науки и ученых. Среди них — увлечь наукой школьников 6-8 классов, которые стоят перед выбором предметов на ОГЭ, воодушевить родителей этих школьников на рассмотрение научного будущего для их детей, удержать интерес к науке у студентов младших курсов и способствовать росту интереса у молодых специалистов к управленческой работе в отрасли», — рассказал модератор сессии, гендиректор «ИРИ» Алексей Гореславский.

В «Науке для всех» ученые объясняют популярным блогерам научные теории, а те, в свою очередь, должны разобраться с ними и в конце шоу сделать своеобразный доклад. Этот проект собрал 13 млн просмотров в VK. Образовательно-развлекательный проект «Отнаучим» с популярными блогерами Алексеем Столяровым и Александром Гамбаровым (Габарик и Столярик), в котором проводятся интересные научные опыты, набрал больше 10 млн просмотров.

Развлекательное шоу «Ньютон для чайников» про самые современные и удивительные научные разработки российских НИИ, набрало 7 млн просмотров. В каждой серии проекта «Страсти по грантам», который собрал более 4 млн просмотров в соцсетях, ученые из разных городов страны объясняют, зачем им нужна финансовая поддержка, показывая свои разработки.