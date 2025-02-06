4 февраля в Цехе Красного ЦСИ Винзавод открылась групповая выставка «Порывы и дуновения», приуроченная к 20-летию галереи pop/off/art. Куратором проекта выступил художник Иван Новиков, который разделил пространство на зоны, посвященные человеческим чувствам: «Жизнь любви», «Сила покоя», «Скрытое беспокойство» и «Битва со временем». На выставке представлены работы как знаменитых авторов, таких как Эрик Булатов, Ирина Нахова, Владимир Куприянов и многих других, так и картины менее известных широкой публике художников. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.

