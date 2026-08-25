После кратковременных дождей в первой половине недели Москву и Подмосковье ожидает солнечная погода с температурой ниже климатической нормы. Об этом рассказала 360.ru главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторник и среду ночью в столице ожидается +11…+13 градусов, по области — от +8 до +13 градусов. Дневная температура во вторник в Москве будет достигать +16…+18 градусов, в среду — +17…+19 градусов, а в Подмосковье в эти дни ожидается от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление при этом будет держаться около нормы или чуть выше. Ночью осадков не прогнозируется, днем местами возможен кратковременный дождь, добавила синоптик.

Западный ветер к среде сменит направление сначала на северо-западное, а затем в столичный регион придет уже северный ветер.

С четверга характер погоды в Московском регионе будет определять антициклон с центром над Скандинавией, из-за чего вместе с северными потоками станет прибывать и более холодный воздух.

Ночная температура сохранится на прежнем уровне в +8…+10 градусов, а днем в пятницу и субботу будет не выше +16…+19 градусов, рассказала Позднякова.

«То есть в последних числах августа температура воздуха будет действительно чуть ниже климатической нормы, будет соответствовать скорее первым числам сентября», — пояснила синоптик.

По ее словам, отсутствие дождей и солнечная погода во второй половине недели позволят смягчить ощущение наступающей осени.