Исландия в эту субботу, 29 августа, проведет референдум о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз, замороженных в 2013 году. Почему официальный Рейкьявик хочет вернуться к переговорам и при чем здесь президент США Дональд Трамп? Об этом младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Евгений Панков рассказал в эфире RTVI.

Панков напомнил, что еще в декабре 2024 года в коалиционном соглашении нового правительства Исландии было зафиксировано намерение провести референдум до 2027 года. Однако процесс ускорился из-за риторики Трампа, подчеркнул эксперт.

«Здесь, конечно, эффект Трампа — американского президента, который очень много в начале года говорил о Гренландии и очень много внимания в своей риторике уделял Северной Атлантике — [это], по-моему, и подтолкнуло исландские правящие круги к тому, чтобы на деле начать процесс возобновления движения в сторону Евросоюза», — пояснил Панков.

Трамп не раз заявлял претензии на Гренландию — крупнейший в мире остров, автономную территорию Дании. При этом президент США в своих выступлениях путал Гренландию с Исландией.

Как писал RTVI, у Исландии нет армии, страна полагается на членство в НАТО и оборонное соглашение с США 1951 года. По словам Панкова, перед Исландией сегодня стоит вопрос стратегического выбора.

«Соединенные Штаты в понимании исландцев уже не вполне могут выступать гарантом стабильности, гарантом их безопасности. Поэтому Исландия выбрала альтернативный путь», — полагает эксперт.

Что касается самого Евросоюза, то для него присоединение Исландии стало бы «относительно беспроблемным способом заново подтвердить ключевые идеи, которые лежат в основе европейской интеграции», рассуждает Панков.

Исландия фактически полностью удовлетворяет Копенгагенским критериям вступления в ЕС — является правовым государством, где соблюдаются права человека «в их европейской трактовке», отметил собеседник RTVI. Включение такой страны в ЕС не принесет больших издержек и позволит после «болезненного выхода» Великобритании «вновь подтвердить идею о том, что Евросоюз является востребованной организацией», заключил Панков.