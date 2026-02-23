Исландия намерена провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз уже в августе текущего года, хотя ранее голосование планировалось на 2027-й. Как пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой, исландский парламент объявит дату плебисцита в ближайшие недели.

Ускорение процесса связано с геополитической нестабильностью, а также с решением Вашингтона ввести пошлины против Исландии и угрозами президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп четырежды упоминал Исландию в контексте Гренландии, что, по словам европейского чиновника, не могло не насторожить небольшое государство.

В Брюсселе тем временем набирает обороты дискуссия о расширении ЕС. Еврокомиссия разрабатывает план, который позволит предоставить Украине частичное членство уже в следующем году. Черногория, лидирующая в переговорном процессе, в прошлом месяце закрыла очередную главу.

В случае положительного исхода референдума Исландия потенциально способна вступить в союз раньше других стран-кандидатов, считает один из источников Politico.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, проводившая встречу с главой МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир, заявила, что дискуссия о расширении все больше смещается в сторону безопасности и принадлежности к единому пространству в мире конкурирующих сфер влияния.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая посетит Арктику в марте, ранее подчеркивала, что партнерство с Рейкьявиком обеспечивает стабильность и предсказуемость в нестабильные времена.

Однако процесс вступления Исландии в ЕС сопряжен с серьезными вызовами. В частности, бывший президент страны Гвюдни Торлациус Йоуханнессон предупреждал о возможных внутриполитических препятствиях.

Главным камнем преткновения, как и во время предыдущей попытки вступления, могут стать права на рыболовство — ключевая отрасль исландской экономики. В ходе переговоров, замороженных в 2013 году, этот вопрос вызывал острые противоречия с Великобританией, доходившие до угроз санкций со стороны ЕС.

Выход Британии из союза существенно меняет ситуацию, потенциально снимая остроту рыболовного вопроса. Кроме того, Исландия уже является членом Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны, что означает имплементацию значительной части европейского законодательства.

До заморозки переговорного процесса Рейкьявик успел урегулировать 11 из 33 пунктов — больше, чем нынешний лидер Черногория смогла закрыть только за последние месяцы. По оценкам беседовавшего с Politico европейского чиновника, технически оставшиеся вопросы можно решить примерно за год, хотя источник, знакомый с ситуацией, счел такой оптимизм излишним из-за сложности некоторых аспектов.

Окончательное решение о членстве будет принято на еще одном референдуме после завершения переговоров. Учитывая, что Исландия занимает пятое место в мире по ВВП на душу населения, экономическая мотивация для вступления для нее менее значима, чем для других претендентов. На первый план выходят соображения безопасности: страна не имеет собственной армии и полагается на членство в НАТО и оборонное соглашение с США 1951 года, что в нынешних геополитических условиях придает вопросу о евроинтеграции особую актуальность.

Собирающаяся вступать в ЕС Черногория ранее объявила, что намерена следовать визовой политике Евросоюза и ввести визы для российских туристов. Предполагается, что эта мера будет принята в сентябре 2026 года.