Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения, способные упростить процедуру вступления в ЕС. Предполагается, что страны-кандидаты начнут постепенно подключаться к единому европейскому рынку. Изменения могут затронуть и саму процедуру расширения: приниматься некоторые решения будут не единогласно, а квалифицированным большинством. Что это значит для государств, стоящих в очереди на присоединение, в частности — для Украины, и будут ли предложения реализованы — разбирался RTVI.

От Урсулы с любовью

Предложения по реформам Европейского союза звучат не один год, однако сейчас Еврокомиссия сделала акцент на специфике включения кандидатов в «экосистему» ЕС. Одно из основных предложений, которые подготовили в Брюсселе, заключается в постепенной интеграции стран, пока не входящих в Евросоюз, в единый европейский рынок.

«Ранний и постепенный доступ к единому рынку также позволит экономическим операторам стран расширения еще больше интегрироваться в европейские цепочки. С этой целью можно было бы установить стратегические партнерства в промышленных экосистемах, представляющих взаимный интерес», — говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Однако в Брюсселе подчеркнули, что нужно учесть специфику различных секторов. А также решить, какие гарантии потребуются с точки зрения единого толкования, применения и обеспечения соблюдения законодательства ЕС. Наконец, у Брюсселя должны остаться возможности реагировать, если страна, вступающая в Союз, не выполняет свои обязательства.

В Еврокомиссии добавили: чтобы странам быстрее интегрироваться в определенные сферы единого европейского рынка, придется не только поскорее привести свое законодательство в соответствие с ЕСовским, но и эффективно обеспечивать соблюдение всех этих правил ЕС.

«Это ключ к предотвращению любого риска фрагментации единого рынка и поддержанию доверия к соблюдению правил», — сказано в документе.

Впрочем, еще до публикации официальных предложений многие обратили внимание на пункт о принятии решения по расширению ЕС квалифицированным большинством, а не единогласно. Как пишет Politico, эта мера поможет «избежать тупиковых ситуаций в будущем».

Однако в опубликованном Еврокомиссией документе не предлагается проводить окончательное голосование в таком формате.

«Можно было бы изучить возможность наделения Совета ЕС полномочиями принимать решения квалифицированным большинством для определенных промежуточных этапов процесса расширения», — указали в ЕК.

Закрытие же каждого раунда переговоров должно по-прежнему приниматься единогласно всеми государствами-членами, как и окончательное решение о фактическом присоединении новой страны к ЕС.

При этом в Еврокомиссии считают, что для этого можно «использовать в полной мере потенциал существующих договоров», а не менять их. Речь идет о passerelle clause — пункте в договорах ЕС, позволяющем изменять законодательную процедуру без формального внесения поправок. Именно за счет этих упрощенных пунктов можно перейти к голосованию квалифицированным большинством.

Сейчас статус кандидата на присоединение официально есть у девяти стран: Албании (2014 год)

Боснии и Герцеговины (2022 год)

Грузии (2023 год)

Молдовы (2022 год)

Македонии (2005 год)

Сербии (2012 год)

Турции (1999 год)

Украины (2022 год)

Черногории (2010 год)

Зачем и поможет ли?

Новый доклад Еврокомиссии свидетельствует о том, что еврочиновники хотят придать новый импульс развитию ЕС за счет новых членов, считает ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин.

«Это важно на фоне столкновения отдельных групп интересов, с одной стороны, а с другой стороны — еврочиновников в Брюсселе. Здесь можно выделить и европейских фермеров, и правительство Венгрии, и проблемы с созданием «европейской армии»», — объяснил Максим Никулин RTVI. При этом он признал, что относится с «большим скепсисом» к идее расширения Евросоюза в ближайшем будущем.

Эксперт разделил всех официальных кандидатов на две группы: западнобалканские страны и страны постсоветского пространства, при этом Турцию, которая ждет своего членства уже 25 лет, поставил «особняком».

«Расширение на постсоветском пространстве с учетом текущей геополитической обстановки, а также наличия идущих (Украина) и замороженных (Приднестровье, Грузия) конфликтов не представляется возможным», — считает эксперт.

Он также напомнил RTVI, что в 2018 году Еврокомиссия выпустила стратегию расширения ЕС на Западных Балканах. В ней отмечалось, что Черногория и Сербия в целом могут быть готовы к вступлению в Союз к 2025-му. Однако одна из ключевых претензий Брюсселя к Белграду — нормализация отношений с Косово, а это «процесс сложный и не быстрый».

«Поэтому единственным кандидатом остается Черногория. И на этом моменте возникает вопрос — стоит ли ради одной Черногории или нескольких западнобалканских стран вводить новые процедурные правила», — рассуждает эксперт.

По мнению Максима Никулина, предложения Еврокомиссии вряд ли ускорят процесс вступления, так как основные проблемы сконцентрированы именно в политической сфере. В случае со странами постсоветского пространства — наличие нерешенных конфликтов и противодействие России, с Сербией — это нормализация отношений между Белградом и Приштиной.

«С Турцией же — целый спектр проблем, начиная от кипрского конфликта и заканчивая сильной оппозицией к идее вступления Турции в Евросоюз как со стороны турецких, так и со стороны европейских элит», — заключил собеседник RTVI.

Как сейчас вступают в ЕС

Сейчас для того, чтобы та или иная страна смогла добиться одобрения заявки, она должна соответствовать определенным требованиям — Копенгагенским критериям, которые были приняты в 1993 году.

Критерии можно разделить на три группы: Политические критерии: стабильность институтов демократии, верховенство закона, соблюдение прав человека и защита национальных меньшинств;

Экономические критерии: функционирующая рыночная экономика, возможность справляться с конкуренцией и рыночными силами;

Административный и институциональный потенциал для эффективного применения acquis — совокупности общих прав и обязанностей ЕС, — а также способность эффективно выполнять обязательства члена объединения.

При этом любому государству, которое хочет вступить в Евросоюз, приходится проходить множество этапов, чтобы Брюссель не просто одобрил заявку, а принял окончательное решение о расширении. Вот как это выглядит, если коротко.

Перед официальной подачей заявки стране необходимо подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации (СОА). Выполнение требований, прописанных в нем, способствует тому, чтобы государство подготовилось к статусу кандидата.

Далее страна подает заявку, а Брюссель начинает ее рассматривать. В это время стартуют переговоры между Еврокомиссией и потенциальным кандидатом на предмет того, соответствует ли страна критериям.

По итогам ЕК готовит доклад и направляет его Совету Евросоюза. Тот, в свою очередь, консультируется с Европарламентом, который должен дать добро большинством голосов, и потом уже решает, начинать ли переговоры по вступлению. Только на этом этапе страна получает официальный статус кандидата.

Но это далеко не все, ведь теперь необходимо определиться с условиями, на которых государство может войти в состав Евросоюза. Стартует череда двусторонних конференций между членами ЕС и страной-кандидатом. На них, в частности, обсуждаются региональная и внутренняя политика, сферы финансов, налогов, энергетики, юстиции, сельского хозяйства и транспорта.

Итоги этих переговоров приобщаются к проекту соглашения о приеме в Евросоюз. При этом с 2020 года Брюссель может останавливать переговоры, полностью прекращать их или начинать все с нуля, если результаты не удовлетворяют Брюссель.

Уже потом страна-кандидат выходит на финишную прямую, но для этого нужно единогласное одобрение Совета ЕС и абсолютное большинство Европарламента. А на конференции члены Союза подписывают договор о присоединении новой страны. После документ должно ратифицировать каждое государство, входящее в ЕС.

Этот процесс тоже может оказаться небыстрым — и не только для Евросоюза. Ярким примером стала ситуация со Швецией, которая долгое время ждала вступления в НАТО из-за Турции и Венгрии. В Североатлантическом альянсе так же, как и в ЕС, присоединение должны ратифицировать все члены блока.