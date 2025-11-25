Черногория на пути к членству в Евросоюзе должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это касается и сроков введения виз для россиян, заявили RTVI в посольстве Черногории в Москве.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года (то есть к концу сентября. — Прим.RTVI). Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — сообщили в черногорской дипмиссии в ответ на запрос RTVI.

В посольстве напомнили, что сейчас россияне могут въезжать в Черногорию (в том числе с целью транзита) и находиться на территории страны без визы до 30 дней «в соответствии с международным соглашением [между Москвой и Подгорицей] о взаимных поездках граждан».

20 ноября премьер-министр Черногории Милойко Спайич в интервью Euronews заявил, что страна «уже действует как государство-член ЕС». Он добавил, что Подгорица введет визовые ограничения для граждан России наподобие европейских «очень скоро».

Ранее президент Черногории Яков Милатович сказал в интервью Politico, что страна старается «отстрочить» введение виз для россиян, «чтобы сохранить свой туристический сектор».

Черногория получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2010 года. С тех пор страна приводит свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС.