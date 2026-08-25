Уголовное дело против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака, задержанных в Ереване 25 августа, является политическим преследованием. Об этом заявил RTVI адвокат Кочаряна Александр Кочубаев. Он связал задержание с выступлением в парламенте другого сына экс-президента, Левона Кочаряна, который раскритиковал премьер-министра Никола Пашиняна.

По словам Кочубаева, Седрак Кочарян находится в суде, где будет решаться вопрос об аресте.

«Мы ждем, чтобы нам назначили судью, кто будет слушать дело. А по господину Роберту Кочаряну есть информация, что он сейчас находится в больнице, и с ним работают медики», — рассказал адвокат.

Он заявил, что, «судя по имеющейся информации», уголовное производство в отношении Кочаряна связано со сделкой 2004 года вокруг территории теннисного комплекса. Однако «полноценное постановление с конкретными фактическими и правовыми основаниями задержания» пока не обнародовано, утверждает адвокат.

«Отдельного ответа требует вопрос, почему сегодня возникла необходимость именно в задержании. Пока что силовики публично объяснения не дали», — отметил Кочубаев.

Адвокат заявил, что уголовное дело «несет в себе политический контекст».

«Только вчера в Национальном собрании Армении другой сын господина Кочаряна, депутат Левон Кочарян, очень жестко высказался в адрес премьера Пашиняна — и с утра уже начались обыски и задержания», — сказал Кочубаев.

По мнению адвоката, никакого смысла в задержании нет, поскольку речь идет о событиях 20-летней давности. Поэтому можно сделать суждение, что «это политическое преследование», заключил Кочубаев.

Роберт и Седрак Кочаряны были задержаны утром 25 августа. В квартире Левона Кочаряна прошли обыски. Позже Антикоррупционный комитет Армении сообщил, что у задержанного экс-президента повысилось артериальное давление, ему вызвали «скорую помощь» и доставили в больницу.

Всего по уголовному делу задержаны шесть человек. Как заявили в Антикоррупционного комитете, в ходе расследования были получены фактические данные, «что лицо, занимавшее должность президента Республики Армения», по предварительному сговору с близкими ему лицами, вывело из госсобственности и приобрело по заниженным ценам объекты недвижимости, имеющие общественное и экономическое значение.