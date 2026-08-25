Задержанного экс-президента Армении Роберта Кочаряна «посадят» любыми способами, как и всех, кто «мешает» нынешним властям республики во главе с премьером Николом Пашиняном. Такое мнение высказал в беседе с «Абзацем» российский политолог Юрий Светов.

Он расценил это задержание как очередной шаг Пашиняна по устранению политических оппонентов в рамках его курса на сближение с ЕС и уход от России.

Эксперт напомнил, что накануне, 24 августа, глава правительства заявил что будет рад, если Армению исключат из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Оппозиция выступает против этого курса, и он [Пашинян] начинает с ней разбираться за пророссийские взгляды, устраняет всех своих политических соперников. Это будет делаться шаг за шагом», — убежден Светов.

Как считает политолог, действия Пашиняна — это «калька» с действий властей Украины, которые возбуждают уголовные дела против своих противников и ведут «войну с канонической Церковью».

Премьер Армении тоже готов отказаться от многого в истории своей страны, заключил Светов и привел в пример капитуляцию Нагорно-Карабахской республики (Арцаха) по итогам военной операции Азербайджана в сентябре 2023 года и ее ликвидацию.

Роберт Кочарян был задержан утром 25 августа и доставлен в Антикоррупционный комитет республики. Позднее комитет сообщил, что у 71-летнего политика ухудшилось самочувствие и его на «скорой» отвезли в больницу, передает NEWS.am.

Бригада врачей зафиксировала у Кочаряна повышенное артериальное давление. Младший сын экс-президента сообщил, что его отец две недели назад перенес операцию из-за проблем с сердцем.

В чем обвиняют Кочаряна и кто еще проходит по делу

Прокурор санкционировал уголовное преследование Кочаряна по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями (три эпизода), получении взятки в особо крупном размере (два эпизода) и отмывании денег в особо крупном размере (четыре эпизода).

По версии следствия, Кочарян во время президентского срока в 1998—2008 годах использовал свои полномочия для передачи госсобственности в особо крупном размере себе и связанным с ним лицам и компаниям на выгодных условиях и по ценам существенно ниже рыночных. Публичных торгов при этом не проводилось.

Адвокат экс-президента Арам Орбелян заявил, что текст официального обвинения вызывает серьезные сомнения с юридической точки зрения.

«Защита фиксирует проблемы не только в обоснованности, но и в базовой логике текста», — сказал он.

Уголовное преследование также начато в отношении еще девятерых лиц, среди которых старший сын экс-президента Седрак Кочарян, бывший министр обороны и бывший президент Серж Саргсян, бывший премьер-министр Андраник Маргарян (умер в 2007 году), бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще несколько бизнесменов и членов их семей.

Младший сын Кочаряна Левон заявил журналистам, что расценивает происходящее как попытку властей нейтрализовать всех, кто может им помешать.

«Занимающий кресло премьера дает указания, кому сидеть, и на следующий день 20 вооруженных силовиков являются в дом указанного лица. Не знаю, что еще должно произойти, чтобы показать — премьер поставил себя вне закона», — сказал он.

Левон Кочарян назвал большой трагедией то, что за партию Пашиняна отдали голоса на выборах, прошедших в июне в Армении.