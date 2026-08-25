Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона рациональнее относиться к поездкам на личном транспорте и чаще пользоваться общественным в свете напряженной ситуации с топливом. Об этом он заявил на прямой линии 25 августа.

«Нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт и возможностями его нужно пользоваться», — сказал глава региона.

По словам Гусева, начало сентября будет «очень напряженным» из-за увеличения спроса на бензин на фоне возвращения граждан из отпусков и старта учебного года. Губернатор предупредил, что эти факторы будут приводить «к еще большему дефициту топлива», и допустил, что водителей автобусов придется просить о переработках.

«Сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач там, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут, и количество автомобилей, количество поездок будет возрастать, соответственно», — пояснил он.

Ситуация с топливом в ближайшее время будет «такой же, как сейчас», с возможными «локальными» улучшениями, а системные улучшения начнут происходить не раньше второй половины сентября, считает Гусев.

«Удары по НПЗ продолжаются, сегодня была очередная атака, наш противник всячески пытается дестабилизировать ситуацию. <…> Но во второй половине сентября ситуация начнет понемногу улучшаться», — заявил губернатор.

Гусев отметил, что в настоящий момент воронежские власти принимают «беспрецедентные меры» для стабилизации ситуации на топливном рынке. Введенные ранее ограничения на отпуск топлива остаются в силе, так как желающие запастись им впрок создают очереди и способствуют ухудшению ситуации, сказал руководитель региона.

Он также подчеркнул, что утверждения о снижении качества бензина на заправках и его негативном влиянии на работу двигателей не соответствуют действительности. По словам губернатора, топливо более низких экологических классов в область пока не завозят, а если начнут — то в небольших количествах.

Приоритет при отпуске топлива отдается автомобилям специальных служб, служб жизнеобеспечения, аграриев, общественному транспорту и школьным автобусам, напомнил Гусев.

На АЗС в Воронежской области сохраняется лимит на отпуск топлива в 30-60 л в одни руки в зависимости от адреса. Заправка в канистры запрещена.

В регионах России сохраняется напряженная обстановка с поставками топлива на АЗС на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Некоторые регионы в августе вернули отмененные ранее ограничения на отпуск топлива.

Президент России Владимир Путин признал наличие «определенных неудобств» для граждан из-за ситуации с топливом. Он заверил, что правительство работает над решением проблемы, в частности была создана специальная комиссия.

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что улучшение ситуации на топливном рынке должно произойти в ближайшее время благодаря тому, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снова начнут работу после ремонта. До этого он сообщил, что Россия начала закупать топливо за рубежом.