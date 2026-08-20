Ситуация с доступностью бензина в России может улучшиться в сентябре за счет снижения спроса. Об этом рассказал в эфире RTVI эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков

«Улучшение ситуации, которое мы наблюдали где-то с середины июля до середины августа, было вызвано тем, что часть НПЗ вышли из ремонтов, плюс удалось нивелировать паническую скупку топлива», — сказал Юшков.

Он напомнил, что в регионах были введены различные ограничения на заправку. Кроме того, рынок «насытился за счет снижения требований к качеству топлива», отметил эксперт.

«Но в начале августа были новые удары по российским НПЗ в ряде регионов, и, по всей видимости, мы опять сократили переработку», — продолжил Юшков.

При этом август — пиковый период потребления бензина, подчеркнул собеседник RTVI: часть возвращается из отпусков в крупные города.

«На этом фоне, когда сокращается переработка, это вызывает новую волну дефицита. И в этом плане, когда региональные чиновники или федеральные говорят о том, что в сентябре будет лучше, действительно есть основания для этого», — сказал Юшков.

По его словам, основание заключается в том, что в сентябре потребление бензина будет меньше.

«В дизеле немножко своя логика, потому что сельское хозяйство продолжает много потреблять в сентябре. А вот обычные автомобили, легковые, гражданские, они потребляют уже меньше, потому что люди меньше совершают дальних поездок в сентябре и в октябре», — пояснил эксперт.

Объем потребления сокращается, и рынку легче сбалансироваться, добавил Юшков.

«Поэтому действительно с сентября стоит ожидать — при прочих равных, если у нас останется хотя бы такая же переработка, как сегодня — улучшение ситуации за счет сокращения потребления», — заключил он.