В ночь на 25 августа силы ПВО сбили 148 воздушных целей над российскими регионами, заявило Минобороны РФ. Власти регионов сообщили о погибших, пострадавших и повреждениях гражданской и промышленной инфраструктуры в результате атак.

Из сводки Минобороны следует, что в течение ночи вторника были перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

В Краснодарском крае атаке подверглись гражданские объекты, удар пришелся по Северскому району, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Обломки БПЛА упали на территорию ж/д станции Афипская, в результате два человека погибли, еще двое пострадали. Южная транспортная прокуратура сообщила о приостановке работы станции. В сообщении ведомства говорится о погибших и пострадавших, а также о задержках в движении поездов.

Кроме того, в поселке Афипский произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Повреждены также по меньшей мере 10 частных домов, один из них загорелся.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА получил повреждения Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Предприятие временно приостановило работу.

В результате атаки также повреждены жилые дома и возникли природные пожары. В Новошахтинске получили повреждения четыре частных дома — выбиты стекла, повреждены кровля, двери. Пострадавших нет. В Каменском районе произошло возгорание леса на площади 4,5 га, никто не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава.

В Белгородской области за минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли три человека, еще четверо получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые травмы после атаки 13 августа.

В ходе атак также повреждены частные дома, автомобили и хозпостройки, возникли несколько пожаров, говорится в сообщении белгородского оперштаба.

В Грайворонском муниципальном округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки БПЛА на подстанцию, сообщил глава администрации округа Дмитрий Панков.