В Рязани начались съемки полнометражного фильма «Почтарь» — драмы с элементами детектива. Главного героя фильма, молодого чудаковатого почтальона, сыграет Александр Петров.

Действие картины происходит в 1942 году в небольшом городке в СССР. Особо важное письмо из военного ведомства пропало, не дошло от почты до военкомата. Следователю предстоит выяснить, что случилось с письмом, которое последним видел Почтарь — так называют жители города молодого почтальона.

«После съёмок и премьер больших фильмов, блокбастеров, я зашёл на съёмочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл», — рассказал Александр Петров.

Премьера фильма «Почтарь» в кинотеатрах состоится в 2025 году, она будет приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Цифровая премьера фильма состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Также в фильме снимаются Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин. Режиссер — Андрей Разенков («Тесты для настоящих мужчин», «Северное сияние»), авторы сценария — Андрей Разенков и Михаил Петухов. Продюсеры проекта — Елена Яцура («В движении», «9 рота»), Юрий Крестинский («Generation P», «Империя V»), а также Игорь Мишин, Максим Филатов, Илья Бурец.