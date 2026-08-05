Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» представила финальный трейлер фантастического блокбастера «Надежда», который выйдет в российский прокат 10 сентября. Мировая премьера картины На Хон Джина, автора культовых триллеров «Преследователь», «Желтое море» и «Вопль» состоялась на 79-м Каннском кинофестивале, где она стала одной из самых обсуждаемых премьер смотра.

Действие происходит в отдаленной рыбацкой деревне на границе с демилитаризованной зоной Кореи. Местное сообщество сталкивается с вторжением инопланетных монстров, которые сеют хаос и разрушения. Начальник местного полицейского участка (Хван Чон Мин) и его подчиненная (Чон Хо Ён) пытаются разобраться с таинственным существом, которое уже устроило погром. Параллельно группа охотников во главе с Сон Ги (Чо Ин Сон) отправляется на поиски монстров.

В фильме снялись Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Тейлор Расселл, а также корейские актеры Хван Чон Мин, Чо Ин Сон и Чон Хо Ён, известная по сериалу «Игра в кальмара». За камеру отвечал оператор Хон Гён Пхё, работавший над оскароносными «Паразитами» и «Воплем».

В интервью Variety режиссер подтвердил, что уже завершил работу над сценарием продолжения: «Если у меня будет возможность, я обязательно сниму продолжение».

Специальные показы картины пройдут 8 сентября в Москве (киноцентр «Октябрь»), Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора») и Краснодаре (Каро 8 Галерея).