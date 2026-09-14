13 сентября в московском киноцентре «Октябрь» завершился XII Международный фестиваль документального кино «Докер». Гран-при жюри под председательством Сергея Мирошниченко вручило картине «Пайкар» режиссера Дауда Хилманди (Афганистан, Иран, Нидерланды). Фильм рассказывает о возвращении на родину голландского режиссера афганского происхождения, который встречается с отцом — бывшим моджахедом, ставшим имамом и поэтом. Их разговор раскрывает последствия войны и разрыва между поколениями.

Лучшим короткометражным фильмом назван «Корабль дураков» Алии Хаджу (Ливан, Германия). Специальный приз жюри за открытие в области документалистики получила картина «На расстоянии памяти» Мортезы Ахмадванда и Фирузе Хосровани (Иран). Приз зрительских симпатий также достался этому фильму.

Среди других наград: приз за лучшую режиссуру — «Солнечная бухта» Идо Вайсмана (Израиль), за операторскую работу — «Зима пришла» Саджада Имани (Иран, Франция), за монтаж — «Ни тени слабости» Рашида Хафага и Фредерика Жеффруа (Франция), за звук — «Даже если мы — острова» Кристины Родригес Пас (Испания). Особое упоминание получил фильм «На грани» Сергея Карандашова (Россия).

В программе «Докер Арт» лучшим признан «Квадро» (режиссеры Наталья Бабкина, Елизавета Березняк, Алиса Соколова, Алексей Юргайтис). В «Док Станции» приз зрителей достался «Ангельскому чину» Юлии Бобковой.

Фестиваль закрылся премьерой научного кинодетектива Юлии Киселёвой «В поисках сенсорной депривации» — о пропавшей советской картине 1979 года и экспериментах с восприятием.