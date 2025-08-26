Чем занимается «Креатех» в рамках форума «Москва 2030»?

Центр «Креатех» МГТУ им. Н. Э. Баумана выступает не просто гостем, а активным соорганизатором события в новом кампусе университета. Совместно с программной дирекцией форума «Территория будущего. Москва 2030» мы участвовали в разработке концепции и формировании афиши для нашего масштабного события — территории технологического прогресса «Облачные города». Наша цель — показать, что технологии могут быть языком диалога с обществом.

Например, с художниками Generative Gallery мы буквально «открываем внутренности технологий» — рассказываем, как они устроены, и превращаем точные инженерные данные в живые визуальные образы.

Результат нашей совместной работы — пространство, где наука становится понятной и доступной, технологии — искусством, а искусство — способом глубже понять инженерию и город будущего.

Чем, на ваш взгляд, отличается Москва 2025 года от Москвы 2030?

За пять лет город однозначно сильно изменится — не только внешне, но и в способах взаимодействия с людьми. Мы видим, что Москва-2025 — это мегаполис, который активно экспериментирует: внедряет «умные» сервисы, строит новую цифровую инфраструктуру, тестирует современные транспортные решения. Москва-2030 — это уже пространство, где эти эксперименты становятся привычными и неотъемлемыми. Умный транспорт перестает быть «новостью», цифровые сервисы — «опцией», они становятся частью повседневности. Я вижу Москву 2030 года как город, который умеет быть гибким и адаптивным, но при этом сохраняет человеческое измерение — комфорт, культурные коды и идентичность.

Кажется, летающие машины и сверхзвуковые поезда, о которых мечтали футурологи прошлого, ожидают нас только в далеком будущем. Но есть ли что-то из идей киберпанка, что вот-вот станет реальностью?

Мы уже живем в мире, который во многом напоминает киберпанк. Дополненная и виртуальная реальность, умные устройства, биометрия, повсеместные цифровые сервисы — все это не концепции, а настоящая реальность. Причем они интегрируются не только в бизнес, но и в городскую среду: от навигации в метро до образовательных платформ. И здесь важен баланс. Киберпанк в искусстве часто описывает мир, где технологии управляют человеком. Наша общая задача — сделать так, чтобы технологии оставались инструментом, который расширяет человеческие возможности и делает жизнь качественнее, а не забирает свободу.

Каких шагов не хватает, на ваш взгляд, чтобы будущее наступило для всех?

На самом деле мы уже живем в будущем. Судя по темпам, с которыми меняется Москва, можно сказать: большинство из нас уже находится в начале нового технологического витка. В этой реальности одним из ключевых шагов становится соединение инженерного и творческого подходов.

Наша задача в Центре «Креатех» МГТУ им. Н. Э. Баумана — находить понятный язык, на котором можно рассказывать о сложных технологиях. Через искусство и дизайн мы делаем инженерию ближе и доступнее.

А форум «Территория будущего. Москва 2030» — большой шаг в реализации этой задачи. Он помогает показать, что технологии и культура могут не конкурировать, а взаимно усиливать друг друга, формируя основу для города будущего.

В программе форума акцент сделан на идее инженера будущего. Как вы ее интерпретируете?

Наша специализация — подготовка инженеров для креативной экономики. Мы работаем с теми, кто готов мыслить шире традиционных рамок инженерии и включать в свою практику культуру, искусство, гуманитарные знания.

Для меня инженер будущего — это не только специалист, который умеет проектировать или программировать сложные системы. Это человек, который мыслит междисциплинарно, видит связи между наукой, искусством, гуманитарными областями. Он умеет разговаривать с машиной — но не забывает, что работает для человека. Такой инженер открыт к диалогу, он понимает ценность коммуникации и способен работать в команде с художниками, социологами, педагогами. Будущее требует именно таких специалистов — гибких, креативных, готовых адаптироваться и создавать новое на стыке разных областей.

Расскажите, какие инновационные разработки или технологии вы представляете на форуме. Есть ли среди них что-то созданное руками студентов?

Да, без студентов наша программа немыслима. Мы показываем цифровые инсталляции, в основе которых лежат реальные инженерные данные: от робототехнических решений до световых систем. Все это — результат работы бауманских лабораторий, в которых, конечно, работают и студенты, и молодые ученые. Без них эти инсталляции просто не были бы возможны. В них участники увидят, как точные данные превращаются в художественные образы.

Каким вы видите будущее в контексте технического образования?

Будущее технического образования я вижу в открытости и тесной связи с индустрией. Подготовка инженеров «в стерильной лаборатории», оторванной от реальных задач, просто невозможна. Сегодня наш университет прикладывает большие усилия, чтобы быть живым пространством, где студенты не только изучают теорию, но и работают над реальными проектами вместе с крупными предприятиями, компаниями, художниками, исследователями. Второе направление — это междисциплинарность. Технические специалисты будущего должны быть культурно грамотными, уметь мыслить творчески, понимать, как их решения влияют на общество и город. И третье — это умение быстро адаптироваться. Мир меняется стремительно, и образование должно готовить не к конкретным профессиям, а к способности учиться и переучиваться всю жизнь.