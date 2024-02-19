Мужчине не обязательно быть привлекательным, а женщине — молодой, чтобы источать сексуальную энергию. Артисты Прохор Шаляпин и Наталья Штурм в новом выпуске «Встал вопрос» на RTVI рассказали о своем сексуальном опыте и том, как разглядеть сексуальную энергию в партнерах.

Природная сексуальная энергия

Я думаю, что сексуальная энергия либо есть у человека от природы, либо ее, к сожалению, нет. И таких людей очень много — не только женщин, но и мужчин. Порой мы видим абсолютно пустых, неинтересных серых людей, которые по своей природе не способны вообще на какие-то яркие чувства по отношению к другому человеку, и сексуальная энергия от них просто не исходит. Конечно, как завещала Библия, каждой твари по паре. Как говорится, на любой пенек найдется кому присесть, но все равно я считаю, что, к сожалению, так природой заложено, что не все могут быть харизматичными, яркими, сексуальными, такими, как мы с Натальей Штурм.

Мы же знаем, что есть такое понятие, как фригидность среди женщин. Есть у мужчин такое понятие, как заниженное либидо. То есть секс как бы нужен, но не семь раз в день по полтора часа, а пять минут и раз в месяц. Есть такое — я ни над кем не смеюсь. Видимо, эти люди нужны. Просто я понял, что в шоу-бизнесе успех от твоей сексуальности зависит напрямую. Ты законодатель моды секса.

Я скажу, что вообще мало у кого есть сексуальность. Это я просто вижу сразу, общаясь с ним непосредственно тет-а-тет или даже в толпе его видно. И я чувствую сразу человека, который мой, который не мой. Это чувствуется по рукопожатию. Даешь руку мужчине, получаешь в ответ соплю, — не мой человек. Или получаешь ватную какую-то бумагу туалетную вместо пожатия, — не мой человек. А иной раз пожмешь руку и думаешь сразу: «Дала бы». Это чувствуется и в некоторых национальностях.

Например, самые сексуальные мужчины в моем понимании — это армяне и евреи.

Я не исключаю, что среди представителей других национальностей бывают такие. Но есть тенденция к более таким асексуальным, «холодным» национальностям, а есть более «горячие». И то, что он родился в южной стране около Средиземного моря, это не означает, что он ас в постели. У меня были некоторые влюбленности в моей жизни и, например, вот если говорить о Франции: образованные, культурные, красивые мужчины, — понятно. Целуются они божественно совершенно, но в сексе они очень посредственные.

Как правило, более темпераментные мужчины, они с темными глазами, они жгучие, но тоже здесь есть нюансы, чтобы сексуальность не переходила в грубость. А грубость не переходила в древность, когда человек не чувствует деталей каких-то. В сексе же очень важны детали. Это должна быть интуиция. Сексуальность и интуиция — это две абсолютно не граничащие даже вещи, они идут вместе друг с другом.

Важна ли внешность

Внешность, конечно, имеет значение, но как много раз мы видели абсолютно холодных, красивых женщин, которые как куклы выглядят, но абсолютно мертвы внутри, у них нет никакой энергетики, это тоже было очевидно. То есть в моей жизни я встречал таких дам. И бывает, что женщина раскрывается после какого-то определённого возраста, как она начинает гореть вся огнем. От нее исходит эта энергетика, и у нее сексуальная жизнь гораздо более богаче становится, например, во второй половине жизни за счет того, что она какие-то комплексы в себе проработала.

Для мужчины внешность не имеет значения. Между сексуальной энергетикой и внешностью мужчины, мне кажется, все-таки ничего общего. Мы видим, как много качков, которые [любуются] сами на себя в зеркале. И как много мы видим ситуаций, когда у неказистенького мужчины там семеро детей и 150 любовниц. К тому же сила мужчины заключается, в общем-то, не в понятии красоты как таковой физической, а все-таки в его достижениях по жизни, насколько он умный, насколько он реализованный.

Кто самый сексуальный артист в России

Я считаю самой харизматичной (помимо Натальи Штурм, которая в этой студии), конечно же, Анастасию Волочкову, свою подругу, потому что она очень яркая, харизматичная, при этом самостоятельная, сильная личность. У нее сексуальная энергетика невероятная. Она любит секс, она любит эту жизнь, она любит искусство. Кто ее знает лично, о ней, конечно же, складывается мнение совершенно другое, которое вот складывает иногда кадр. Я всегда буду за Волочкову. Да, не все складывается так, как хотелось бы обществу, не все складывает так, как хотелось бы самой Насте, но жизнь такова.

У нас очень много ярких политических женщин, которые с виду вот вроде скромные, а ты чувствуешь, какой там у нее внутри потенциал. Но не буду. Это власть имущие женщины, это ух как иногда бывает! Политические персоны должны держать себя в руках трижды.

На нас ответственность, на артистах, на шутах… По большому счету мы существуем, чтобы развлекать людей, что мы и делаем сейчас с Натальей Штурм. А так, если бы мы корчили из себя правильных артистов, как большинство нашей эстрады, то мы бы выстроили совершенно другой диалог с вами. Я могу на церковном языке разговаривать, прости Господи, я верующий человек, но я все-таки сторонник того, чтобы говорить, что думаешь. Это тоже многим нравится. Хотя многие, конечно, нас сейчас осудят. Я это понимаю. А политические персоны вынуждены вообще вести себя скромно: и одежда определённая, там имиджмейкеры разрабатывают, такая-то причесочка. Это профессия. Но эти женщины, они в основном самые сексуальные и самые любящие штучки-дрючки.

Для меня лично номер один из мужчин-эталонов — это Федор Иванович Шаляпин. Конечно, все трепетали от его энергетики, и все женщины кидались. Действительно эталон такой русской стати, красоты, силы. Всем всегда помогал. Был, правда, очень жадным. Говорят, с друзей двойной гонорар брал. Ну и правильно. А где ему деньги было брать? Он зато их тратил на детей, на жен, на любовниц. И я считаю это нормальным абсолютно — без этих всех масок.

У меня к артистам отношение как к друзьям-товарищам, братьям-сестрам. У меня нет такого, чтобы я смотрела и думала: блин, как я его хочу. Нет, знаете, поправку сделаю. Мне нравился Кирилл из «Иванушек» — потрясающий совершенно. Мне нравятся мужчины с узкими лицами, но я не уверена, что он в сексе был бы какой-то шикарный.

Я возьму пример из актеров западных. Мне нравится Райан Гослинг. Я считаю, что он очень сексуальный именно по своему вот физиотипу.

Идеальные отношения с партнером

Я на сегодняшний день одинокий человек. Последняя у меня жена Татьяна Девис, которая умерла. В общем-то, это была прекрасная для меня партия, потому что это был бы гостевой брак. Я считаю, что те, кто говорит гадости, просто завидуют. Я это понимаю. Она меня искренне любила. У нее были деньги, она меня искренне любила, и я к ней тоже очень хорошо относился, тепло. Не могу сказать, что у меня была такая невероятная любовь, как это бывает. Нельзя это рассчитать. Я буду вам врать сейчас сидеть: «Я тоже, я так любил, мы хотели детей». Ну, нет. Детей она не хотела.

Я ее уважал, к ней очень хорошо относился, она для меня была чем-то очень светлым, очень приятным, чем-то таким… Вот этого чувства невероятного, которое — раз так! — стрелой выстрелило тебе по башке и все — у меня этого не было.

В жизни это было невпопад, понимаешь, невпопад. Вообще не те партии. Ну, не в унисон. Но, увы, когда в брак я вступил, все-таки немножечко у меня был расчет. Я не скрываю этого. У нас была бы прекрасная пара, мы друг другу давали, что хотели. Я ничего у нее не требовал. Я это все рассказывал много раз. Она сама все предоставляла. А какая разница, если есть деньги, если вы не считаете последние крохи, то они уже не имеют значения, когда есть, на что по ресторанам ходить.

У меня есть четкое понимание, какая девушка мне нужна. Она должна быть самодостаточной, умной, сильной сама по себе. Она должна быть мне достойным партнером. Это вот мое понимание. А не то что она приехала с вытаращенными глазами в Москву и думает: «Куда бы мне скорее въехать». Одна сидит в интервью в каком-то и говорит: «Вот я всю жизнь жила на съемной квартире, а теперь у меня своя квартира. Это такое счастье — в своей квартире просыпаться». Ну, как «своя»? Квартира мужа.

Никто не хочет, чтобы им пользовались. Многие это говорят вслух, а некоторые стесняются. А когда начинается «мужчина должен»… Самое интересное, что играют в эти игры сами мужчины.

Они говорят одно, а думают совершенно другое и делают третье. То есть они говорят: «Да, мы должны содержать женщину». А сам не может на себя заработать в этой жизни. Я-то хотя бы зарабатываю, у меня достаточно большой оборот для среднестатистического человека в год. Я ни в чем себе не отказываю. Я могу в принципе позволить себе содержать девушку рядом, но мне это просто не нужно. Почему я? Мне Бог подарил какую-то внешность, ума все-таки палата уже. К тому же я просыпаюсь дома в своей квартире действительно, не у кого-то ее взял. Мне так хорошо. Я понимаю, что мне никто не треплет нервы, никто у меня ее не отсудит, эту квартиру. Я был три раза в браке в официальном, и меня просто пронесло.