Восемь новых выставок современного искусства в Cube.Moscow, невероятные фильмы, лекция о грустной поп-музыке, разговор с писателем об «ОГОГО», лабиринт эмоций, китайская живопись и русский авангард. Рассказываем, куда можно сходить в Москве на неделе с 16 по 22 декабря.

«Небывальщина»

18 декабря в Центре «Зотов» в рамках выставки «Русское невероятное» откроется кинопрограмма «Небывальщина». В нее вошли фильмы обо всем невероятном в российском кино от советского авангарда до постсоветского андеграунда. Например, 22 декабря состоится показ мультфильмов Юрия Норштейна «Сказка сказок» и «Ёжик в тумане». В программу также вошли такие картины как «Небывальщина» Сергея Овчарова,»Контакты» Дмитрия Моисеева), «Трудно быть Богом» Алексея Германа, «Андрей Рублев» Андрея Тарковский и многие другие фильмы.

Cube.Moscow

21 декабря в Cube.Moscow откроются восемь новых выставок современного искусства. В крупнейшем зале пространства будет представлен проект «Основные ингридиенты», где можно будет увидеть работы 20 художников на старте карьеры — студентов Московской школы современного искусства. Тема выставки сосредоточена на личной мифологии авторов.

Среди новых экспозиций — несколько проектов, посвященных наступающим новогодним праздникам. В лектории Cube.Moscow Kupol Gallery откроет выставку «Рождество, подаренное Бергманом», вдохновленную фильмом культового шведского режиссера Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». TRIPTYCH Gallery представит коллективный проект «Каждый в детстве верил в чудо» — ностальгическую предновогоднюю выставку, которая предлагает зрителю окунуться в свои самые теплые воспоминания о детстве и беззаботных счастливых днях. Художник Олеся Новикова покажет серию картин и арт-объектов «Небылицы», в которых она исследует детство как период формирования семейных кодов.

«Как жить с большой грудью»

17 декабря в VOLGA LOFT состоится встреча с Кристиной Гундлах, автора книги с ироничным названием «Как жить с большой грудью». Роман, изданный в «Бомборе», является неофициальным продолжением книги Джейкоба Ричарда и Томаса Оуэна «Как жить, если у тебя огромный пенис». Шутливая книга рассказывает истории девушек о том, в какие неловкие ситуации они порой попадают из-за большой груди. Автор даже придумала название этой особенности фигуры — синдром ОГОГО (Синдром огромной груди Олимпуса — Горского (общий)).

«Моя книга — попытка помочь женщинам, страдающим от синдрома огромной груди. К сожалению, лишь немногие способны наслаждаться этим даром природы», — пишет Гундлах. На самом же деле роман рассказывает о принятии себя и умении посмеяться над собой. По словам автора, это также книга и об отношениях, об умении отстоять свое право быть собой и полюбить свое тело.

«Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира»

18 декабря 2024 года в Серпуховском историко-художественном музее откроется выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира», которая объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ними предметы быта. Экспозицию составят порядка 200 экспонатов, включая произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Владимира Фаворского, Анны Лепорской и других мастеров, а также ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного искусства, сыгравшие важную роль в преобразовании визуального языка начала XX века.

«Утопия и Ухрония»

19 декабря Московский музей современного искусства совместно с галереей современного искусства a—s—t—r—a представят персональную выставку художников Сергея Сонина и Елены Самородовой «Утопия и Ухрония». Она продемонстрирует реальность гипотетической истории, представленной художниками в виде детально проработанного вещественного мира.

В экспозицию вошло около 100 произведений: керамика, живопись, графика, фотография, ткани, барельефы, офорты и другие работы. Особое место в проекте занимает зал видео, где будут показаны уникальные видеофрески и представлен натурный балет, исполненный как «хореографическая молитва».

«Как и почему зарубежная поп-музыка стала такой грустной?»

21 декабря музыкальный журналист Владимир Завьялов прочитает лекцию на тему «Как и почему зарубежная поп-музыка стала такой грустной?» в пространстве Powerhouse. Завьялов расскажет о том, почему в нулевые музыка была более танцевальной и зажигательной, в то время как сейчас в топах чартов песни Билли Айлиш, причем, не самые веселые.

«Современная живопись Китая»

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка современного китайского художника Ма Кэ. В экспозиции представлены более 100 произведений художника, начиная с эскизов, созданных в 1990-х, заканчивая недавними живописными работами. В своих картинах Ма Кэ обращается к богатым национальным традициям своей страны, а также прибегает к спектру новаторских тенденций западного искусства, наполняет неожиданным и ярким содержанием свои произведения.

«Архитектура для людей»

В Центре «Зотов» в рамках фестиваля «Архитектура для людей» проходит выставка «Эмоции архитектуры». В десяти залах отражены десять эмоциональных состояний: ностальгия, спокойствие, смятение, вдохновение, уют, удивление, тревога, стабильность, озарение, праздник. По словам организаторов, выставка «Эмоции архитектуры» составлена таким образом, чтобы каждая последующая эмоция контрастировала с предыдущей. Перед каждой комнатой есть специальное «место обнуления», где можно проанализировать увиденное, отдохнуть и продолжить свой путь по эмоциональному лабиринту.

«Смирительная рубашка. Инсталляция каталогов студии ДЭЗ № 5»

В Центре Вознесенского проходит третья часть многосерийного выставочного проекта «Актуальная книжная графика» — выставка «Смирительная рубашка. Инсталляция каталогов студии ДЭЗ № 5». В центре выставки — 30 книг ДЭЗ № 5 на 30 стойках. Каждая из представленных работ — это самостоятельное высказывание дизайнеров, кураторов и художников.

«Каждая выставка студии — это каталог, а каждый каталог — это пример сотворчества: ответ дизайнера на заявленную тему, с которой работали дети. При подключении к проекту дизайнеров, фотографов, переводчиков, редакторов и принт-менеджеров, которые работали над изданием, книга представляет новую историю и предлагает новую логику репрезентации события. Ее архитектура и полиграфическое исполнение начинают играть такое же значение, как иллюстративный и текстовый материал», — поделился Михаил Лабазов, архитектор, один из руководителей студии ДЭЗ № 5.