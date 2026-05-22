Стриминговый гигант Netflix официально объявил о том, что шестой сезон сериала «Эмили в Париже» станет финальным для этой культовой романтической комедии. Соответствующее заявление было сделано создателем шоу Дарреном Старом и исполнительницей главной роли Лили Коллинз в эксклюзивном видео, опубликованном стриминговой платформой.

Решение о завершении проекта было принято спустя пять лет после премьеры, которая состоялась в 2020 году. По данным The Hollywood Reporter, съемки заключительного сезона стартовали 20 мая в Греции, тогда как часть действия также традиционно развернется в Париже.

«Работа над «Эмили в Париже» с этим необыкновенным актерским составом и съемочной группой была путешествием всей жизни, — приводит издание слова Даррена Стара. — Мы не можем дождаться возможности поделиться этой последней главой с вами».

Лили Коллинз, в свою очередь, пообещала поклонникам в прощальном обращении, что шестой сезон подарит зрителям все, за что они полюбили шоу, и станет «фантастическим прощальным сезоном».