Студия Universal Pictures представила первые шесть минут фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Эпический фрагмент, демонстрирующий взятие Трои, прилагается к IMAX-показам картин «Грешники» и «Одна битва за другой» в формате 70-миллиметровой пленки. Об этом сообщает Variety.

Ролик раскрывает знаменитую историю троянского коня — хитроумной стратегии Одиссея, позволяющей грекам проникнуть в неприступный город. Кадры начинаются с диалога царя Спарты Менелая (Джон Бернтал) и Телемаха (Том Холланд), сына Одиссея. «Ты слышал историю о коне? — спрашивает Менелай. — Слышал её изнутри?». Следующий кадр переносит зрителя внутрь огромного деревянного коня, где в тесноте прячутся во главе с Одиссеем (Мэтт Дэймон). Мы видим, как троянцы с ликованием принимают «дар», а греки внутри чудовища, затаив дыхание, уворачиваются от мечей, которые пронзают стены коня на пробу. Ночь сменяется днем, и конь оказывается у стен дворца в сердце Трои.

В кульминационный момент Одиссей решается на штурм. Он спускается по веревке, бесшумно расправляется со стражником, и начинается безмолвная схватка. Подняв тревогу, троянцы высыпают на защиту города, но главная цель Одиссея и его людей — не бой, а механизм врат Трои. Пока идет яростная рукопашная, греки из последних сил вращают гигантские шестерни, чтобы открыть ворота.

Распахнувшиеся ворота пропускают внутрь города полчища греческих воинов в полном вооружении. Менелай (Бернтал) в экстазе поднимает руки, принимая шлем. Одиссей (Дэймон) издает победный клич. Фрагмент завершается чередой стремительных кадров, намекающих на грандиозный масштаб всего фильма: воины в доспехах, таинственное чудовище, отрубленная голова мраморной статуи. В этом фрагменте не появляются такие звезды фильма, как Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Зендея и Роберт Паттинсон.

Премьера полнометражного эпика «Одиссея» запланирована на 17 июля 2026 года.