Эпический фильм Кристофера Нолана «Одиссея» (The Odyssey) собрал в первый уик-энд $124,5 млн в 3919 кинотеатрах Северной Америки, обойдя прогнозы и став для режиссера самым успешным стартом со времен «Темного рыцаря: Возрождение легенды» (2012). Картина заняла третье место по сборам за уик-энд в 2026 году, уступив только «Истории игрушек 5» ($159 млн) и «Супер Марио: Галактическое кино» ($131 млн). Об этом сообщает Variety.

В международном прокате «Одиссея» собрала $139,6 млн в 73 странах, а общемировые сборы составили $264,1 млн. Это лучший глобальный старт в карьере Нолана, превысивший показатели «Темного рыцаря: Возрождение легенды» ($249 млн), «Темного рыцаря» ($198 млн) и «Оппенгеймера» ($180 млн).

Адаптация гомеровской поэмы, написанная и срежиссированная Ноланом, рассказывает о царе Итаки Одиссее (Мэтт Деймон) и его полном опасностей путешествии домой после Троянской войны. В актерский ансамбль также вошли Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.

Фильм получил высокие оценки критиков и зрителей: 95% свежести на Rotten Tomatoes и уровень «A» на CinemaScore. Бюджет картины составил $250 млн, еще $125 млн ушло на маркетинг.

Картина стала первым художественным фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. На долю премиальных форматов пришлось 53% сборов в США, при этом IMAX принес $51,8 млн (23% от общемировых сборов). Сеть IMAX выделила фильму все свои экраны по всему миру на три недели.

Благодаря «Одиссее» бокс-офис восстанавливается после трех неудачных релизов подряд. Глава дистрибуции Universal Джим Орр отметил, что Кристофер Нолан — один из самых надежных режиссеров в истории, и зрители знают, что он покажет то, что нужно видеть на большом экране. По мнению аналитиков, с учетом отсутствия серьезных конкурентов до премьеры «Человека-паука: Новый день» 31 июля, «Одиссея» имеет все шансы на долгий и успешный прокат.