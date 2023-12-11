7 декабря в российский прокат вышел новый фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (в оригинале — «Как поживаете?»). В России за выходные он собрал 95 млн руб., а в США заработал за уикенд $12,8 млн и стал рекордсменом среди аниме. Что нужно знать о картине и стоит ли ее смотреть (спойлер: стоит!), — в материале RTVI.

О чем фильм

Действие картины происходит во времена Второй мировой войны. Мать Махито погибает в пожаре после бомбардировок Токио. Мальчик тяжело переживает ее смерть, а его отец вскоре женится на младшей сестре покойной жены Нацуко. Махито и его новая семья перебираются в древнее семейное поместье за городом. Все в новом доме кажется мальчику странным: круглые бабули-горничные, преследующая Махито говорящая цапля, башня с замурованным входом. Однажды беременная Нацуко исчезает, и Махито становится единственным человеком, у кого получается попасть в параллельный мир, чтобы ее спасти.

Кто автор

Имя Хаяо Миядзаки известно даже тем, кто не интересуется аниме. Он — автор «Унесенных призраками», «Ходячего замка», «Принцессы Мононоке». Режиссер не выпускал фильмов уже десять лет, его последняя работа — «Ветер крепчает» — была выпущена в 2013 году.

Полуавтобиографическая драма «Мальчик и птица» — его «завещание» потомкам. Фильм преподносился как последняя работа Миядзаки, но он заявил, что пока не завершает карьеру. Рекламная кампания картины не проводилась. Перед премьерой в Японии был выпущен лишь постер с изображением цапли — не публиковались ни трейлер, ни кадры, ни синопсис.

Чем вдохновлялся Миядзаки

Миядзаки не берет за основу японскую мифологию, а каждый раз придумывает свою собственную: это касается и Тоторо, и Безликого, и Котобуса. Однако его всегда интересует смерть и загробный мир. Не обошлось без этого и в фильме «Мальчик и птица». Махито постоянно видит во сне свою погибшую при пожаре мать и не может ее спасти. Когда же исчезает Нацуко, странная говорящая цапля становится для мальчика проводником в иной мир. Там, по словам птицы, он встретит и свою мать.

Картина отчасти автобиографична — Миядзаки сам застал в детстве бомбардировки Японии. Его отец, как и отец Махито, работал директором завода по производству военных самолетов, а мать лежала в больницах из-за тяжелой болезни. Как и главный герой, Миядзаки вместе с семьей переехал за город — кстати, именно его деревенскому детству посвящен фильм «Мой сосед Тоторо».

В картине есть отсылка к книге «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро. В ней рассказывается о пятнадцатилетнем Коперу: он вынужден жить в деревне с дядей и ежедневно получает от него записки о жизненных приоритетах. В одном из эпизодов фильма «Мальчик и птица» похожее послание получает и Махито. Кроме того, между героем и его двоюродным дедом также существует сложная межпоколенческая связь.

Сложно сказать, что именно стало вдохновением при создании волшебного мира «Мальчика и птицы». С одной стороны, он похож на те миры, которые Миядзаки создавал в предыдущих картинах, а с другой — отличается от них. Обитатели вселенной, куда цапля приводит Махито, наделены сверхъестественными силами и напоминают волшебников из «Ходячего замка». Как и жители Ингарии, они колдуют, одеваются по-европейски, едят вилками и предпочитают рису хлеб. Но, помимо людей, здесь есть и фантастические создания: например, круглые пушинки варавара — души детей, которые пока не родились, — или корабли-миражи.

Какие проблемы поднимаются в фильме

Антагонистами в фильме становятся гигантские попугаи, которые готовы съесть кого угодно, хотя вряд ли голодны — у них есть еда. Мир, которым желает править король-попугай, не устраивает Махито, но мальчик не хочет забирать бразды правления и исправлять его. Он видит, что в этой вселенной все сломано: власть узурпировали попугаи, способные только потреблять, пеликаны выживают только за счет охоты на варавара, а баланс удерживается лишь хрупкими фигурками на столе старца, который отрезан от реальных проблем.

Как и во многих других своих фильмах, Миядзаки показывает взросление главного героя. Он должен не только принять потерю близкого, но и научиться самостоятельно отвечать за свои поступки. Однако у Махито нет ни друзей ни родных, способных ему помочь. Бабуля Кирико отправляет его искать Нацуко в одиночестве, и его единственный спутник — болтливая и нечистая на руку цапля. Единственным другом оказывается Хими, но о ней без спойлеров рассказать не получится.

Кому стоит смотреть фильм

«Мальчик и птица» — долгожданный релиз. В фильме есть все то, за что зрители любят картины Миядзаки: многослойность, сложные образы, захватывающий сюжет, детально проработанное изображение, неповторимые фантастические персонажи и неожиданные гэги. Автору в очередной раз удалось доказать, что он способен создать кино, близкое и понятное людям любого возраста. Режиссер говорит на вечные темы: принятие смерти близких, взросление, добро и зло, преемственность поколений, отказ от слепого следования традициям.

Фильм, вероятно, понравится и любителям аниме, и поклонникам студии Ghibli, и тем, кто никогда до этого не смотрел анимационных картин. «Мальчик и птица» говорит на актуальные темы языком сказки — каждый сможет найти здесь близкий ему смысл.