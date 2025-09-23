Во взрослом возрасте 89% россиян имеют хобби, а среди тех, у кого их нет, 91% хотели бы их завести. Сервис МТС Музыка и образовательное приложение Интроверт провели опрос, в котором приняли участие более 600 человек, и определили увлечения россиян в свободное от работы или учебы время. Подавляющее число респондентов посещали кружки в детстве и имеют хобби во взрослом возрасте.

Больше всего опрошенных сейчас имеют творческие хобби — 50% респондентов. Из них 39% увлекаются музыкой. Те, кто занимается музыкой, чаще всего ходят на вокал (46%), другие обучаются игре на инструментах (44%) и изучают теории и основы музыки (5%).

Наиболее востребованными сферами занятий в детстве были художественные, где самым популярным направлением стало музыкальное искусство — им занимались 39% россиян. Из них 78% обучались игре на музыкальных инструментах, 14% — вокалу, а 7% — хоровому пению.

Большинство пользователей, желающих завести хобби, выбрали бы художественную сферу. Из художественной сферы пользователи скорее всего занялись бы музыкой — 54%. Если выбирать музыкальную сферу, то больше всего людей хотели бы научиться игре на музыкальных инструментах (57%), а затем — вокалу (43%).