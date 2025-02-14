Молодые люди в Китае нечасто ходят на свидания, а порой живому общению предпочитают виртуальные миры или грезы об айдолах. Если отношения все-таки доходят до оффлайна, здесь есть свои нормы поведения. Например, не принято дарить букеты и приглашать на кофе. Зачем тратить время на горький напиток, когда можно сразу отправиться в ресторан? О том, как найти избранника в Китае, как в стране работают дейтинговые приложения и что еще нужно знать о свиданиях, — RTVI рассказала китаист Галина Войтенко.

День Святого Валентина получил распространение в Китае среди современной молодежи совсем недавно. В этот день центральные улицы и торговые центры мегаполисов традиционно украшают розовыми и красными шарами в виде сердечек, а бары, кинотеатры и рестораны заполнены влюбленными парочками. Кроме этого, на этот праздник, как и на любой другой, в Китае принято дарить красные конверты с деньгами (хаунбао). Несмотря на то, что День Святого Валентина распространен в Китае, в Поднебесной есть свой праздник влюбленных, который не имеет ничего общего с 14 февраля.

Альтернативный праздник любви в Китае

В Китае существует свой традиционный аналог Дня всех влюбленных — Цисицзе, который отмечается вечером седьмого дня седьмого месяца по Лунному календарю. Согласно китайской легенде, на Небесах жили семь сестер-фей, которым однажды небесная правительница Ванму разрешила совершить путешествие в мир смертных. Спустившись с небес сестры решили искупаться в озере. Их увидел пастух по имени Нюлан и влюбился в младшую из фей — ткачиху Чжинюй. Бык, спасенный Нюланом, посоветовал юноше украсть одежду феи.

Девушки, выйдя из воды и обнаружив пропажу, отправили Чжинюй на поиски одежды, а сами вернулись на небеса. Пастух воспользовался моментом и предложил фее сделку: он отдает девушке одежду, а она — становится его женой. В итоге девушка согласилась, молодые люди полюбили друг друга и поженились. Вскоре у пары родились дети. Пастух и ткачиха жили счастливо до тех пор, пока об этом не узнала небесная правительница Ванму. Она прочертила своей шпилькой для волос Серебряную реку (Млечный путь), которую нельзя переплыть, и разлучила супругов. Муж и жена могли лишь смотреть друг на друга и лить слезы.

Об этой беде узнали птицы и решили помочь возлюбленным. Сотни тысяч сорок слетелись со всего света и образовали мост, на котором смогли встретиться Нюлан и Чжинюй. Ванму сжалилась над пастухом и ткачихой и разрешила им встречаться каждый год седьмого числа седьмого месяца на сорочьем мосту. Так появился праздник Цисицзе. В Китае в этот день украшают дома, признаются в любви и дарят друг другу подарки.

Как проходят свидания в Китае

Молодые люди в Китае любят проводить время вне дома и устраивать свидания друг для друга. Конечно, культура свиданий и ухаживаний в Китае имеет свои особенности.

Цветы — один из самых универсальных способов выразить свою симпатию и заявить о своих чувств, тем не менее в Китае не принято дарить букеты на первом свидании. В парах, которые давно состоят в отношениях, распространен следующий формат: партнеры вместе приходят в цветочный магазин, где девушка выбирает букет, а парень только платит за него. Все дело в том, что китаянки достаточно прагматичны, поэтому, находясь в отношениях, они не стесняются напрямую говорить своему партнеру о желаемом подарке.

На первом свидании в Китае не стоит ожидать страстных объятий и поцелуев, многие молодые люди не слишком тактильны. Кроме того, несмотря на веяния западной культуры, китаянки все еще традиционны и не готовы к интимной связи с мужчинами до тех пор, пока они не предложат им официально стать парой.

В Китае все еще нет «культуры кофеен»: кофе невкусный и дорогой, вместо него предпочтут чай. Кроме того, ни одно свидание в Китае не может пройти без еды, поэтому все дороги ведут в ресторан. Платит в заведении всегда мужчина, а по уровню ресторана девушка оценивает своего партнера. В Поднебесной вас не назовут «тарелочницей»: на свидании (впрочем, как и в любой другой ситуации) принято заказывать много блюд, здоровый аппетит воспринимается китайцами как знак уважения.

Среди других популярных мест, куда любят ходить китайцы на свидание, — караоке и парки с игровыми автоматами. Кабинки с караоке можно встретить на каждом шагу: обычно место в кабинке рассчитано на двоих, в ней находятся два микрофона, а также монитор и камера, с помощью которой вы сможете наблюдать за собой.

Свидание с виртуальным партнером

Еще один удивительный тренд, который прослеживается в культуре китайских свиданий за последние пару лет, — это встречи не с реальными людьми, а с персонажами видеоигр. Тренд зародился в период пандемии, когда китайцы были вынуждены сидеть дома, и тогда же вырос спрос на китайские видеоигры. Герои видеоигр стали привлекательными партнерами для китаянок. Молодые девушки вступают в переписку с персонажами видеоигр, заводят отношения в цифровом мире, дарят подарки, созваниваются и даже регистрируют свои отношения. Для того, чтобы встретиться со своим возлюбленным в реальности, девушки нанимают косплееров, которые переодеваются в их любимых цифровых персонажей.

Следующий тренд, который прослеживается в Китае, — это тренд на одиночество: с каждым годом все больше жителей Поднебесной признаются, что одиноки и не состоят в отношениях. В рамках исследования, проведенного Китайским университетом в 2021 году, было опрошено 9 775 студентов колледжей об их любовном статусе, и только 29,78% респондентов не имели любовного опыта. Что не согласуется с богатым любовным опытом, так это то, что 45,57% респондентов заявили, что «одиноки, но не имеют намерения влюбляться». 7,15% респондентов отказались от настоящей любви из-за выбора в пользу айдолов — так называют молодых медиа-персон (артистов, певцов и музыкантов) преимущественно юного возраста.

Онлайн-дейтинг в Китае

В связи с ростом числа одиноких людей в Китае появилось множество приложений для интернет-знакомств. Несмотря на то что иностранцы, приезжающие в Китай, все же пользуются «Тиндером», китайцы предпочитают иметь сразу несколько местных аналогов с различным набором функций. Вот самые интересные из них:

Одним из самых популярных дейтинговых приложений является сервис «Идуй». Изначально цифровая платформа работала по стандартной схеме: пользователи сами выбирали себе пару по описанию в анкете, свайпая карточки претендентов «влево» и «вправо». Затем на платформе произошел перезапуск, и на сервисе появились свахи. Теперь молодые люди подбирают себе партнера не самостоятельно — их сводит сваха, которая не только знакомит партнеров по видеосвязи, но и помогает поддерживать общение в чате, подсказывая темы для разговоров.

Следующим популярным сервисом для поиска партнера является приложение «Тхантхан» — китайский аналог Тиндера, даже интерфейс приложения выглядит схоже. Подбор партнера происходит по местоположению, а для оценки привлекательности потенциальных партнеров достаточно смахнуть влево или вправо.

Другая платформа для поиска партнера — это сервис «Момо». Изначально приложение было заточено только для поиска романтических партнеров, а затем преобразилось в приложение для поиска друзей. Пользуясь сервисом, участники могут не только переписываться с интересными им собеседниками, но и создавать тематические чаты для общения с друзьями.

К следующему необычному сервису для онлайн-знакомств можно отнести сайт «Дзиму». Это платформа для поиска родственных душ, друзей и партнеров. Пользователи могут созваниваться, обмениваться фото и видео. Также на платформе проводятся офлайн-мероприятия, чтобы люди, познакомившиеся онлайн, смогли встретиться вживую.

Еще одно дейтинговое приложение — это сервис «Душа». В нем поиск партнера происходит на основе ответов на психологические тесты. На этом сервисе точно не стоит беспокоиться о том, что на первых порах может быть сложно открыться незнакомому человеку — приложение сделает это за вас.