ЦСИ Винзавод в эти выходные, 11-12 октября, превратился в эпицентр живого и честного искусства. Открылся одиннадцатый маркет WIN-WIN, где стирается грань между зрителем и творцом. Более сотни художников — от начинающих до признанных — вышли на прямой контакт с публикой, предлагая забрать кусочек их мира с собой: в виде керамической чашки, текстильной работы, фотографии или смелого арт-объекта. Главные темы сезона — память, телесность и близость — находят отклик без лишнего пафоса, только искренние эмоции.