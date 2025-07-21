Почему дети-актёры не лишаются детства на самом деле и как превратить экспедиционные съемки превратились в волшебный детский лагерь, — об этом в интервью RTVI рассказала одна из самых востребованных молодых актрис российского кино Полина Гухман. Она также поделилась своими мыслями о коллегах-актерах, о возможном режиссерском дебюте и о дружбе с Анной Пересильд.

— Вы часто бываете на кинофестивалях?

— Меня всегда приглашают, чему я очень рада, но не всегда получается приехать из-за проектов и занятости в Москве. Когда же удается — это прекрасно, я обожаю киноэкспедиции и особую атмосферу фестивалей.

— Полина, у вас на счету на данный момент около 40 проектов, где вы снимались. Какой у вас, получается, график?

— Огонь! (смеётся) Да, занятость большая, и я счастлива этому. Работать люблю с детства — просто не представляю жизни без кино.

— Как успеваете смотреть кино при таком графике?

— Съемочный день длится 12 часов, но потом я возвращаюсь к обычной жизни — могу смотреть фильмы, есть фастфуд… Всё как у всех.

— Что вам понравилось из последнего просмотренного?

Недавно посмотрела «Киностудию» — это просто великолепно! Поражает, как тонко и мастерски сделана работа. Из российского кино стараюсь смотреть все новинки, так как часто приглашают на премьерные показы — когда видишь первые серии сильного проекта, невозможно оторваться и хочется смотреть дальше.

Свои работы смотрю редко. Из последнего понравился «Аутсорс» — прекрасный сценарий, хотя некоторые критикуют за «депрессивность». Ещё «Между нами химия» — классный проект Карины Чувиковой. Мы работали вместе на «Алисе в стране чудес», надеюсь, еще поработаем с Кариной, она прекрасна.

— Кстати про «Алисе в Стране чудес», можете рассказать о своей роли?

Играю Мышку-норушку [сказочном мире] и Вику в реальном мире — по сюжету, герои существуют в двух мирах. Роль Мышки — очень необычная. Это была совершенно особая работа — не совсем киношная, скорее театральная. Мы существовали в кадре по законам театрального этюда, что создавало удивительный парадокс при съёмках.

Юра Хмельницкий [режиссер фильма «Алиса в стране чудес»] — настоящий маэстро. Мы все вместе отправились на съёмки в Абхазию. Это было похоже на волшебный детский лагерь: под нашими домиками бродили кони, которых мы кормили яблоками, по утрам нас будил потрясающий рассвет. Мы любовались горными пейзажами и пили чачу — это незабываемо!

— Вы работали вместе с Анной Пересильд, которая исполняет главную роль. Вам удалось пообщаться, сработаться?

— Мы сдружились. В экспедициях люди быстро становятся близкими. Мы провели вместе много съёмочных дней. В экспедициях всегда происходит удивительное сближение — когда работаешь вдалеке от дома, коллеги быстро становятся почти родными. С Аней мы сразу нашли общий язык, общий вайб — так и подружились.

Сейчас мне везёт на прекрасных партнеров, с которыми отношения выходят за рамки проектов. Раньше такого не было — после завершения съёмок контакты обычно прекращались.

— На фестивале «Горький fest» показали сериал «Три сестры», где вы снимались с Павлом Деревянко, Ларисой Гузеевой, Юлией Александровой. Какие у вас впечатления от работы с такими опытными актерами?

— С Пашей мы уже работали раньше, а с Ларисой познакомились на этом проекте. С моими экранными «сестрами» — Марусей Климовой, Юлией Александровой — у нас сложились тёплые отношения. Снимали в Нижнем Новгороде — мы исследовали город вместе, ходили на экскурсии… Паша замечательный партнёр. С Ларисой поначалу нужно было найти общий язык, но потом всё наладилось.

— Вы теперь эксперт по Нижнему Новгороду?

— Да, я здесь уже во второй раз и могу быть вашим гидом!(смеётся)

— Какие ваши любимые места в городе?

— Я обожаю набережные — там особенно красиво на закате. Ещё мне нравится бар «Селёдка» на Рождественской — это самая оживлённая и атмосферная улица города.

— Глядя на успехи российских звезд, грех не задуматься о зарубежной карьере. Мы в Нижнем, на родине Марка Эйдельштейна, который недавно блистал в Париже на Неделе моды, а также готовится к съемкам в сериале «Мистер и Миссис Смит». А вы планируете работать с зарубежными режиссерами?

— Я не ставлю себе конкретных целей по работе за рубежом, но открыта любым возможностям. Если судьба приведёт к международным проектам — прекрасно. Если нет — значит, так и должно быть. Я научилась принимать жизнь такой, какая она есть, и благодарна за всё, что мне даётся.

— Есть ли режиссер, с которым вы мечтаете поработать?

— Для меня важнее сам процесс знакомства и работы с разными режиссерами. Каждый из них уникален — со своим видением, подходом к работе с актерами и авторским стилем. Мне искренне интересно открывать для себя новые творческие методы, и я получаю огромное удовольствие от работы.

— Если вас к себе одновременно позовут сниматься Кристофер Нолан и режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк, кого вы выберете?

— Я сначала прочитаю сценарий и только тогда пойму.

— Вы начали сниматься с ранних лет, почти как Натали Портман или Кирстен Данст. Вы не жалеете об этом решении — отдать свою юность кинематографу?

— Я думаю, что это всё какое-то отвратительное враньё про то, что детей-актеров лишают детства. Напротив, моё детство было невероятно насыщенным и ярким. В восемь лет мне было гораздо интереснее работать с опытными актёрами, чем играть в песочнице.

У меня было прекрасное детство и на съемочной площадке и за ее пределами — благодаря моим замечательным родителям, которые всегда поддерживали и продолжают поддерживать меня. Так сложилась моя жизнь, и я абсолютно счастлива, что всё получилось именно так.

— Порой на площадке можно многому научиться, например, так актеры узнают азы режиссуры. Были ли режиссеры, у которых вы переняли что-то особенное?

— Особенно запомнилась работа с Иваном Петуховым на проекте «Сёстры», где играли Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов. У меня было всего лишь три смены на проекте, но я столько всего узнала за эти три дня!

Антон Федоров, который работал над вторым и третьим сезонами «Мир! Дружба! Жвачка!» — гений. Юра Хмельницкий тоже многому научил.

Каждый режиссер даёт что-то ценное. В театральном, где мы сами пробуем ставить что-то на сцене, особенно полезно наблюдать за работой на площадке. Потом эти «украденные» приёмы можно адаптировать для сцены. Это забавно!

— Кристен Стюарт, которая тоже, как и вы, начала свою актерскую карьеру в раннем возрасте, недавно дебютировала как режиссер. У вас нет таких мыслей?

— Идея действительно приходила в голову. Хотя я не считаю себя режиссером, за годы работы я накопила определенное видение. Анализируя сценарии и проживая жизни персонажей, сталкиваешься с ситуациями, которые могут быть тебе не знакомы в реальности — это бесценный опыт, расширяющий мировосприятие.

Представляете, вдруг на следующий «Горький fest» приеду с коротышом!

— И о чем он будет?

— Меня очень интересует тема дереализации — это психологическое состояние, когда граница между сном и реальностью размывается. Хочу исследовать это состояние человека, который теряет связь с действительностью, живя словно в бесконечной цепочке снов.

— Что вы можете посоветовать посмотреть?

— Смотрите российское кино! Сейчас есть что посмотреть.