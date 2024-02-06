5 февраля в галерее М2 прошло открытие выставки «Плюс-минус». На ней представлены работы девяти современных авторов, которые отсылают к искусству прошлого — от наскальной живописи до Ренессанса. Как объяснили кураторы выставки Алексей Масляев и Ан Кубанова, распространенная неудовлетворенность современным искусством объясняется свойствами современности как таковой, которая оставляет много места сомнениям и поискам, поэтому художники попытались переосмыслить образы классической живописи. Подробнее о выставке — в галерее RTVI.