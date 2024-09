25 сентября группа Linkin Park выступит в обновленном составе на игровом турнире League of Legends World Championship 2024, где исполнит новый трек Heavy Is the Crown. Песня станет официальным гимном игры League of Legends (LoL) на 2024 год. Об этом группа сообщила на своей странице в соцсети X.

Трек Heavy is the Crown также прозвучит в заглавной теме второго сезона анимационного сериала «Аркейн», снятого по мотивам LoL.

Премьера первых серий второго сезона «Аркейн» состоится 9 ноября на Netflix. Сериал рассказывает о событиях фантастической вселенной Рунтерра, где обострилось противостояние двух городов — процветающего Пилтовера и умирающего Зауна. Главные героини — сестры Вай и Паудер, которые оказываются по разные стороны баррикад. В работе над саундтреком к первому сезону «Аркейн» участвовали Imagine Dragons и Woodkid.

Linkin Park приостановила свою деятельность в 2017 году после смерти солиста Честера Беннингтона, совершившего самоубийство. В начале сентября вокалист коллектива Майк Шинода представил новых членов группы: барабанщика Колин Бриттен и вокалистку Эмили Армстронг.

После обновления состава Linkin Park дала несколько концертов. Помимо классических хитов на выступлениях была исполнена новая песня The Emptiness Machine, которая войдет в грядущий альбом From Zero.