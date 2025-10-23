На большие экраны 23 октября вышел американский фильм ужасов «Песочный человек» (в оригинале — «Око за око») — история о таинственном злодее, который помогает беспомощным людям свершить месть. Рассказываем о фильме подробнее в материале RTVI.

О чём фильм

После загадочной смерти родителей Анна (Уитни Пик) переезжает в провинциальный городок к своей незрячей бабушке и её сестре. Там она знакомится с местными молодыми лоботрясами, которые прожигают жизнь, выпивая не одну банку пива на берегу.

Трагический инцидент знакомит Анну с местной легендой о Песочном человеке. Его призывают у дерева, чтобы монстр пришёл расквитаться с обидчиками за дурные поступки. Чтобы выжить, ей придётся не угодить в одну из множества смертельных ловушек, которые повелитель кошмаров расставляет во снах.

Чем интересен фильм

Со стороны это выглядит как попытка режиссёра вписаться в современную волну «возвышенных» фильмов ужасов, раскрывающих вопросы потери и травмы. Значительная часть повествования сфокусирована на молодой главной героине и её переживаниях, в ход даже идут аффирмации. Как только фильм «закрывает» эту тему, он становится в разы увлекательнее.

У «Песочного человека» есть потенциал раскрыться как хоррор-франшиза с харизматичным антигероем в центре, напоминая «Повелителя кукол» или «Восставшего из ада». Так что то, насколько долго продержится достаточно харизматичный главный монстр и его предыстория, зависит от зрительского отклика.

Кто создатели

Большое внимание на себя обращает молодая актриса Уитни Пик, которую зритель мог запомнить по участию в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» или перезагрузке «Сплетницы». На таком «простом» материале она заставляет сопереживать своей героине и интересоваться, чем же всё закончится.

Режиссёр Колин Тилли — известный клипмейкер, ответственный, например, за видео «Anaconda» Ники Минаж и «WAP» Карди Би и Меган Ти Сталлион. Яркая цветовая гамма из клипов в некоторых сценах украдкой пробралась в этот фильм ужасов, однако это не всегда работает ему на пользу. Наиболее интересные эпизоды начинаются после получасового вступления и представления главных героев — там и сюрреалистический подземный мир, и симпатичное «рисованное» отступление, и небольшой привет «Лабиринту Фавна» Гильермо Дель Торо.