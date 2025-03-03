В ночь со 2 на 3 марта состоялась церемония вручения награды Американской киноакадемии. Многие «болели» за Юру Борисова в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», однако «Оскар» достался Кирану Калкину за работу в картине «Настоящая боль». Кинокритик и редактор раздела Lifestyle RTVI Элиза Данте объясняет, почему игра Борисова заслуживает внимания и из-за чего киноакадемики отметили в номинации Калкина.

Чем хорош Киран Калкин

Киран Калкин появлялся в кино с самых ранних лет, многие помнят его по маленькой роли в рождественской комедии «Один дома» Криса Коламбуса, где юный актер снимался вместе с братом Маколеем Калкиным. Все детство Кирана, Маколея и их братьев и сестер постоянно водили по кастингам, так как родители ребят мечтали о голливудской карьере для своих чад. После того, как на Маколея свалилась невероятная слава, родители перестали требовать от Кирана слишком многого. Мальчик продолжал выступать в театре, сниматься в малобюджетном кино, но сам он никогда не стремился к популярности.

Однако за время бесконечных съемок Киран учился играть и быть в кадре, он и сам говорил о том, что площадка заменила ему актерские курсы. Успех пришел к нему в 2002 году после премьеры подростковой драмы «Игби идет ко дну», где он играл вместе с Клэр Дэйнс, Сьюзен Сарандон, Джеффом Голдблюмом. Однако номинация на «Золотой глобус» скорее напугала Кирана, он ушел из кино в театр. Спустя несколько лет он все же продолжил сниматься, зрители его помнят по роли эксцентричного соседа Уоллеса из «Скотт Пилигрим против всех».

Настоящей звездой Киран Калкин стал после «Наследников» — сериала о подковерных играх членов семьи медиамагнатов. В роли Романа Роя актер проявил весь свой талант: у него была возможность импровизировать, выстраивать образ своего персонажа и привносить новые черты герою. В итоге Кирана наградили «Золотым глобусом» и «Эмми». Пожалуй, именно в этот момент он после стольких лет сомнений, наконец, осознал, что его путь в кино не был проделан зря.

За роль в картине Джесси Айзенберга «Настоящая боль» Киран Калкин получил «Оскар», «Золотой глобус», приз Британской киноакадемии и премию Гильдии киноактеров. Что же такого в его роли? Начнем, пожалуй, с того, что, как признавался Джесси Айзенберг, Калкин и вовсе думал отказаться от роли, так как не хотел на время съемок разлучаться женой и детьми. А еще актер периодически шутил, что его взяли в фильм даже без прослушивания.

Для Джесси Айзенберга работа над «Настоящей болью» стала вторым режиссерским опытом, так что на съемках он часто нервничал. Калкин же добавлял коллеге проблем своей тягой к импровизации. Однако творческое напряжение между ними, наверное, даже пошло на пользу картине.

Фильм рассказывает о двух кузенах Дэвиде (Джесси Айзенберг) и Бенджи (Киран Калкин), которые отправляются в Польшу, чтобы увидеть дом детства их бабушки, пережившей Холокост. Они присоединяются к туристической группе, чтобы увидеть концлагерь Майданек и древние еврейские кладбища.

В целом, сложно сказать, кто из героев «главнее» — Дэвиду и Бенджи уделяется почти равное количество экранного времени. И хотя повествование и ведется от лица героя Айзенберга, основное внимание зрителя приковано к персонажу Калкина. Бенджи — чувствительный, общительный и глубоко несчастный человек. По сюжету он только недавно оправился после попытки самоубийства. Калкин потрясающе смог показать на экране героя, который разбивает себя изнутри. Его персонаж болен, нестабилен, в один момент — он душа компании, в другой — он безостановочно рыдает и не может спрятаться от боли. Актеру удалось передать эту внутреннюю агонию Бенджи в каждом кадре.

Что особенного в игре Юры Борисова

До номинации на «Оскар» Юру Борисова было принято упрекать в однообразности его актерской игры — якобы в каждом своем фильме он играет одного и того же «простого парня», живущего «по понятиям». Возможно, персонажи, которых он играл в «Быке», «Мама, я дома», «Кентавре» и «Купе номер шесть», действительно похожи, но между ними есть различия. За каждым его героем есть история, причем, ее легко считать благодаря актерским способностям. Кроме того, в обширной фильмографии Борисова есть очень разноплановые роли. Например, капитана НКВД Волконогова, который пытается избежать адского пекла, эвакуатора душ в киберпанк-короткометражке «Администратор прощаний, или Глота, напоминающего Фейда Рауту, из «Сто лет тому вперед», а еще и «наше всё» — Пушкина, в конце-то концов!

Учился же актер в «Щепке» у Виталия Иванова и Владимира Бейлиса, где оттачивал искусство и изучал, среди прочего, систему Станиславского. Подобно Майки Медисон, снявшейся еще совсем юной у Тарантино, Борисов в 2011 году уже сыграл у Андрея Звягинцева в «Елене», победившей в Каннах. Далее его карьера переживала разные этапы — от съемок в мейнстриме на вторых ролях до выскобюджетных экшнов, от участия в экспериментах российских режиссеров до зарубежного фестивального кино. Есть в его фильмографии и спорные фильмы и яркие вызовы.

На экране Юра порой выглядит так же, как и на красных ковровых дорожках: добрым, лучезарным, честным, стеснительным. Но это вовсе не принижает его талант. Быть искренним в кадре вовсе не то же самое, что в жизни. Камера искажает. Ее не обмануть: даже доля секунды замешательства актера видна. У Борисова каждое движение выглядит естественным, живым, он не обманывает зрителя, он проникает вглубь своих персонажей. Он пластичен и одновременно с этим обладает своими характерными чертами.

Актерскую игру Юры Борисова хочется сравнить с перфомансом Пола Мескала, номинированного на «Оскар» в 2023 году за фильм «Солнце мое». Они оба играют минималистично, полутонами, намеками, взглядами, но делают это настолько выразительно, что каждая их эмоция моментально считывается зрителем. Мескал, кстати, тоже не получил приз Американской киноакадемии. Однако его образ, как и роль Юры Борисова, до сир пор откликается в сердце. Со стороны может показаться, что в этом способе актерской игры ничего «сложного» нет, но в этом и заключается большой труд исполнителя роли — сыграть так, словно жизнь в кадре и не прерывалась.

Кого еще номинировали на «лучшего актера второго плана»

В списке претендентов на «Оскар» в категории «лучший актер второго плана» вместе с Юрой Борисовым и Кираном Калкином были также Джереми Стронг, исполнивший роль Роя Кона в фильме «Ученик. Восхождение Трампа», ветеран номинации Эдвард Нортон, сыгравший фолк-исполнителя Пита Сигера в байопике «Боб Дилан. Никому неизвестный», а также Гай Пирс, снявшийся в «Бруталисте».

На протяжении всего наградного сезона от «Золотого глобуса» до приза Гильдии актеров приз в этой номинации каждый раз забирал Калкин. Иными словами, как показывает статистика и общая практика вручения наград, шансы у других актеров в этой категории были невелики. Каждый из номинантов был по-своему хорош в своей роли, однако киноакадемики решили, что все-таки наиболее яркий перформанс представил все же именно Калкин. И с этим сложно поспорить!