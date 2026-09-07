Итальянский дизайнер Сабато де Сарно, покинувший Gucci в феврале 2025 года, назначен креативным директором шанхайского премиум-бренда Icicle, сообщает WWD. Он будет отвечать за женскую и мужскую одежду, аксессуары и очки. Первая коллекция де Сарно для Icicle выйдет в сезоне осень—зима 2027 года.

«С момента основания Icicle в 1997 году нашей целью было воссоединение людей с природой через моду, которая служит долго, — заявил генеральный директор и сооснователь бренда Е Шоуцзэн. — Мы считаем, что эта концепция может быть реализована только через объединение мировых творческих талантов с глубокими культурными корнями Icicle и промышленными возможностями Китая. Приход Сабато — важный шаг в этом направлении».

Де Сарно проработал креативным директором Gucci два года, сменив Алессандро Микеле и сместив эстетику бренда в сторону минимализма. До этого он более десяти лет провел в Valentino, где дорос до позиции фэшн-директора, отвечая за мужские и женские коллекции. Начинал карьеру в Prada и Dolce & Gabbana.

«Icicle привлек меня глубоким совпадением принципов бренда с моей собственной творческой философией. Гармония между человеком и природой — идея, которую Icicle исследует уже почти 30 лет, и сегодня она кажется мне актуальнее, чем когда-либо», — говорится в заявлении Сабато Де Сарно в соцсетях Icicle.

Назначение де Сарно состоялось через пять месяцев после того, как Kering, материнская компания Gucci, объявила о приобретении миноритарной доли в Icicle. Инвестиция стала частью новой стратегии Kering по развитию брендов на развивающихся рынках. Глава Kering отметил, что Icicle показала успешный результат в Китае, и группа рассчитывает изучить этот опыт.

Бренд Icicle, основанный в Шанхае, управляет более чем 200 магазинами по всему миру, включая флагманские бутики в Пекине, Шанхае и Париже. Компания входит в группу ICCF, которой также принадлежит французский бренд Carven. Бренд известен минималистичным и экологичным дизайном, использующим натуральные волокна и органические пигменты.

Де Сарно отметил, что его привлекла философия бренда: «Гармония между человеком и природой — это идея, которую Icicle исследует почти тридцать лет, и сегодня она актуальна как никогда». Под его руководством Бенедикт Лалу, работающая над женскими коллекциями Icicle с 2013 года, продолжит работу в качестве дизайн-директора.