14 августа 2025 года кинопрокатная компания RWV Film выпустит в кинотеатрах легендарный фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» в 4K-реставрации. Релиз приурочен к 40-летию студии Ghibli, основанной Миядзаки и Исао Такахатой. Российский дубляж выполнен «Студийной бандой».

Фильм, созданный в 1997 году, рассказывает о противостоянии людей и духов леса в средневековой Японии. Главный герой, принц Аситака, оказывается втянут в конфликт между жителями Железного города и обитателями древнего леса, среди которых — принцесса Мононоке.

«Эта история о войне между людьми и природой, в которой Аситака оказывается посредником, пытающимся примирить обе стороны. Думаю, сейчас эта тема стала особенно актуальной. Она как никогда перекликается с нашей реальностью», — прокомментировал вице-президент студии Ацуси Окуи.

На момент создания «Принцесса Мононоке» была самым дорогим аниме в истории, её бюджет составлял $23,5 млн, в прокате фильм собрал $150 млн. «Принцесса Мононоке» стала первым проектом студии, в создании которого применялась техника CG. В основном она применялась для создания движущихся 3D моделей и совмещения слоёв в кадре. Создатели картины даже обратились за помощью в Microsoft, чтобы те разработали для них специальную программу для работы с изображением.

Изначально главными источниками вдохновения Миядзаки при создании «Принцессы Мононоке» стали его собственная однотомная манга «Путешествие Сюны» и картина Акиры Куросавы «Семь самураев». К моменту начала работы у Хаяо Миядзаки не было готового итогового сценария картины. Он утверждал, что продвигается по сюжету наощупь.