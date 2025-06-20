24 июля компания «RWV Film» при поддержке киностудии «РОК» выпустит в повторный прокат фильм «Прогулка» Алексея Учителя. Прокат приурочен к 22-летию картины.

В центре сюжета девушка и двое молодых людей, которые случайно знакомятся на Невском проспекте. Они флиртуют, смеются, рассказывают небылицы, шагая по улицам Санкт-Петербурга. Снятый в режиме почти реального времени, фильм превращает обыденное в событие, а легкую болтовню — в исповедь. Это история о юности, мимолетности и том, как важно уметь быть здесь и сейчас.

Главные роли в картине сыграли на тот момент начинающие свою кинокарьеру актеры Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов из «Мастерской Петра Фоменко». Помимо исполнителей главных ролей, в фильме снялась практически вся труппа театра «Мастерская Петра Фоменко», среди них Кирилл Пирогов, Михаил Трухин, Галина Тюнина, Наталия Курдюбова, Ксения и Полина Кутеповы, Андрей Казаков и другие. В небольшой, но запоминающейся роли в фильме также появился Евгений Гришковец.

«Прогулка», вышедшая на экраны 22 года назад, стала культовым событием российского кинематографа начала XXI века. Фильм стал срезом эпохи начала нулевых, а также трогательным признанием в любви Санкт-Петербургу.