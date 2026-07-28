Краткосрочная психотерапия, по мнению психоаналитика Андрея Россохина, лишь маскирует симптомы, но не устраняет глубинные причины — рано или поздно проблема прорвётся через психосоматику или новые фобии. Однако его оппонент, директор центра когнитивной терапии Яков Кочетков, настаивает на обратном: современные КПТ‑методы позволяют добиться устойчивых изменений за 20 сессий, а многолетний психоанализ называет «устаревшим» и экономически неоправданным. К такому спору пришли эксперты в новом выпуске видеоподкаста RTVI «Встал вопрос» с Еленой Кирсановой. Главное из дискуссии — в материале RTVI.

В большей степени можно «сесть» на краткосрочную терапию, чем на долгосрочную. Это как зарядка: если делаешь неделю — бросаешь, потом начинаешь снова. А долгосрочный процесс вырабатывает внутреннюю устойчивую необходимость заботиться о себе. Твоя зависимость становится меньше.

Любая краткосрочная терапия — это просто косметический эффект. Как в „Ледниковом периоде 2“: белка затыкает дыру желудём, но вода прорывается в другом месте. Так и с паническими атаками: если убрать симптом, удар примет тело — психосоматика. Психика не справляется, удар на себя берёт тело.

Процесс завершения в психоанализе — это не одна сессия. Человек заявляет о желании завершить терапию или терапевт говорит, и с этого момента может пройти ещё полгода работы. Пациент должен выйти в сильном состоянии, а не с ощущением, что его вышвырнули.

Психоанализ не гарантирует счастливую жизнь. Наоборот, у человека будет больше вопросов к себе, больше переживаний. Но он будет жить более полноценную жизнь в контакте со своим психическим миром. Это выбор стратегии жизни.

Я считаю, что зависимость от долгосрочной терапии существует. Довольно часто люди ходят не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы разрядиться и почувствовать краткосрочное облегчение, но настоящих изменений не наступает.

Мета-анализ 2023 года, который обобщил сотни исследований, показывает: преимуществ долгосрочной терапии перед краткосрочной нет. 50% пациентов достигают улучшения за 8—14 сессий, 65% — за 20, а за 30—40 сессий — 75%. Дальше эффект замедляется.

Психоанализ сильно отстал от современности. Я был на заседании, где уважаемый психоаналитик рассказывал, как 10 лет работает с человеком с агорафобией, и только на четвёртый год пациент заговорил. А мы порой решаем за год-два тяжелейшие случаи, когда люди годами не выходят из дома. Психоанализ за глубиной часто теряет повседневное функционирование человека.

Если человек сменил 10 терапевтов, это не всегда проблема клиента. Часто проблема в терапевтах. Профессия стала „новой нефтью“ — диплом за день получить можно. Уровень подготовки очень низкий. Поэтому люди и переходят от одного к другому.

Я бы посоветовал обращаться к доказательной психотерапии, обращать внимание на исследования, а не на личные точки зрения. Если человек не хочет глубоких изменений, а хочет просто поддерживать функционирование — это его выбор. Мы не навязываем.