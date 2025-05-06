В 2025 году Пулитцеровскую премию в области художественной литературы получил Персиваль Эверетт за свой роман «Джеймс», который является адаптацией «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, представленной от лица Джима, порабощенного мужчины, пытающегося воссоединиться со своей семьей. Об этом сообщает The Washington Post.

В марте 2024 года вышла книга «Джеймс», которая сразу же получила признание критиков. В том же году роман был включен практически во все списки лучших произведений и стал финалистом Букеровской премии, что сделало его самой ожидаемой книгой года.

Эверетт давно известен как автор амбициозных и недооцененных книг. Роман «Джеймс» является его 24-ым произведением. По словам писательницы Асали Соломон: «Персиваль Эверетт — один из самых неподражаемых и ярких представителей современной американской художественной литературы, который почему-то все еще в значительной степени неизвестен широкому кругу читателей». 2024 год можно считать знаменательным для писателя, поскольку был опубликован «Джеймс», а фильм «Американское чтиво», снятый по роману «Стирание» Эверетт, получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

На Национальной книжной премии за художественную литературу 2024 года Эверетт в шутку поблагодарил судей за то, что они «поставили на карту свою репутацию», поскольку ранее он назвал присуждение премий «оскорбительными сравнениями произведений искусства». Однако позже, через своего издателя Doubleday, он признался, что был потрясен и шокирован: «Это большая честь. Я особенно польщен тем, что меня рассматривали вместе с другими финалистами».

По словам экспертов, «Джеймс» не только новый взгляд и лучшее переосмысление оригинального произведения, роман также «демонстрирует абсурдность расового превосходства и предлагает новый взгляд на поиск семьи и свободы». В своей рецензии критик Рон Чарльз пишет: «Может время и выбрано случайно, но лучшего и быть не может. <…> Наши едва сформировавшиеся Соединенные Штаты снова спорят о том, какие книги следует запретить и как следует преподавать историю афроамериканцев… Что может быть лучше для одного из выдающихся писателей, чтобы переосмыслить главный роман страны?»

Осенью 2025 года роман «Джеймс» выйдет на русском языке, в издательстве Corpus в переводе Юлии Полещук. Права на экранизацию уже выкупила компания Universal Pictures, продюсером которой станет Стивен Спилберг.

Елизавета Лебедева