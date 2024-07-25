В арт-парке «Никола-Ленивец» думают о создании фестиваля для людей, которым больше 60-70 лет. Об этом рассказала директор арт-парка «Никола-Ленивец» и продюсер фестиваля «Архстояние» Юлия Бычкова в новом выпуске «Что за?!.» с Дмитрием Игнатовым. Также она объяснила, чем отличается искусство от «неискусства», и назвала самые популярные арт-объекты в парке. Главное из интервью — в материале RTVI.

Как отличить искусство от «неискусства»

Современное актуальное искусство — это определенный заговор. Эксперты, которые существуют в этом направлении, определяют этот рынок. «Выход через сувенирную лавку» возможен, но непродолжителен. Потому что люди, которые пытаются сымитировать свою экспертность, очень быстро исчезают с рынка и не выдерживают конкуренции людей, которые действительно что-то в этом понимают.

Отличить действительно глубокомысленного художника можно по тому, как он пытается найти свой пластический художественный язык, переосмыслить современную жизнь через свое искусство. Он понимает, что в искусстве было всё, но не было его. Если эти вещи есть, и они ярко выражены в творчестве, то это интересно.

Об аудитории «Архстояния»

Аудитория «Архостояния» на 80% состоит из людей, которые точно любят созидательную форму отдыха, хотят узнать что-то новое, оценить себя относительно этого нового, понять, нравится это им или не нравится. Это люди, которые ценят любопытство выше, чем комфорт, потому что почти 8 тысяч человек, конечно, у нас разместиться в комфорте не могут — они живут в палатках.

О тех, кто едет только за фото

Мы понимаем, что большое количество аудитории [выглядит так]: женщина, которая видит что-то странное красивое в природе, будит своего мужчину в субботу утром, сажает его в машину и говорит: «Поехали»; и мужчина только в «Никола-Ленивце» спрашивает: «А где я?»

Везде написано, что это современная культура, искусство, глубокий смысл. Это всё практически никто не читает. Реагируют на инстаграм*, реагируют на красивые фото, реагируют на странные вещи, которые ни на что не похожи: какой-то космос, какая-то Альфа-Центавра у нас в Калужской области. Соответственно, туда направляют своих коней, и там уже оказываются в настоящей среде.

О самых фотографируемых и недооцененных объектах

Самые фотографируемые это — «Маяк», «Бобур», «Вселенский Разум», «Арка Бернаскони», «Ротонда». А есть объект, который не всеми воспринимается как искусство — «Функциональное мычание». Он стоит на повороте в «Никола-Ленивец» и выглядит как сарай с двумя кровлями. В народе он получил название «Му-му». Когда мы ведем экскурсии, мало кто понимает, что это такое, но этот объект любим некоторыми нашими очень дорогими друзьями.

Об инициативе создания фестиваля «Архстояние. Кому за 70»

Мы думаем сделать фестиваль «Архстояние. Кому за 70». Действительно, это же аудитория наших родителей. Ну а кто наши родители? Это люди, которые классно проводили время в 90-е. Это люди, которые любят андеграунд, которые любят Massive Attack слушать, Radiohead. К примеру, мои родители всё это слушают. Это возраст счастья, и, честно говоря, мы сами там скоро окажемся. Время быстро идет, поэтому было бы интересно сделать такой социальный проект для этих людей.

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