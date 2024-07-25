В арт-парке «Никола-Ленивец» думают о создании фестиваля для людей, которым больше 60-70 лет. Об этом рассказала директор арт-парка «Никола-Ленивец» и продюсер фестиваля «Архстояние» Юлия Бычкова в новом выпуске «Что за?!.» с Дмитрием Игнатовым. Также она объяснила, чем отличается искусство от «неискусства», и назвала самые популярные арт-объекты в парке. Главное из интервью — в материале RTVI.

Юлия Бычкова
директор парка «Никола-Ленивец» и продюсер фестиваля «Архстояние»

Как отличить искусство от «неискусства»

Современное актуальное искусство — это определенный заговор. Эксперты, которые существуют в этом направлении, определяют этот рынок. «Выход через сувенирную лавку» возможен, но непродолжителен. Потому что люди, которые пытаются сымитировать свою экспертность, очень быстро исчезают с рынка и не выдерживают конкуренции людей, которые действительно что-то в этом понимают.

Отличить действительно глубокомысленного художника можно по тому, как он пытается найти свой пластический художественный язык, переосмыслить современную жизнь через свое искусство. Он понимает, что в искусстве было всё, но не было его. Если эти вещи есть, и они ярко выражены в творчестве, то это интересно.

Об аудитории «Архстояния»

Юлия Абзалтдинова / предоставленно-пресс-службой

Аудитория «Архостояния» на 80% состоит из людей, которые точно любят созидательную форму отдыха, хотят узнать что-то новое, оценить себя относительно этого нового, понять, нравится это им или не нравится. Это люди, которые ценят любопытство выше, чем комфорт, потому что почти 8 тысяч человек, конечно, у нас разместиться в комфорте не могут — они живут в палатках.

О тех, кто едет только за фото

Мы понимаем, что большое количество аудитории [выглядит так]: женщина, которая видит что-то странное красивое в природе, будит своего мужчину в субботу утром, сажает его в машину и говорит: «Поехали»; и мужчина только в «Никола-Ленивце» спрашивает: «А где я?»

Везде написано, что это современная культура, искусство, глубокий смысл. Это всё практически никто не читает. Реагируют на инстаграм*, реагируют на красивые фото, реагируют на странные вещи, которые ни на что не похожи: какой-то космос, какая-то Альфа-Центавра у нас в Калужской области. Соответственно, туда направляют своих коней, и там уже оказываются в настоящей среде.

Александра Гадеева / предоставленно-пресс-службой парка «Никола-Ленивец»

О самых фотографируемых и недооцененных объектах

Самые фотографируемые это — «Маяк», «Бобур», «Вселенский Разум», «Арка Бернаскони», «Ротонда». А есть объект, который не всеми воспринимается как искусство — «Функциональное мычание». Он стоит на повороте в «Никола-Ленивец» и выглядит как сарай с двумя кровлями. В народе он получил название «Му-му». Когда мы ведем экскурсии, мало кто понимает, что это такое, но этот объект любим некоторыми нашими очень дорогими друзьями.

Об инициативе создания фестиваля «Архстояние. Кому за 70»

Анастасия Балясникова / предоставленно-пресс-службой

Мы думаем сделать фестиваль «Архстояние. Кому за 70». Действительно, это же аудитория наших родителей. Ну а кто наши родители? Это люди, которые классно проводили время в 90-е. Это люди, которые любят андеграунд, которые любят Massive Attack слушать, Radiohead. К примеру, мои родители всё это слушают. Это возраст счастья, и, честно говоря, мы сами там скоро окажемся. Время быстро идет, поэтому было бы интересно сделать такой социальный проект для этих людей.

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